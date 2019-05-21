備戰考試﹕醒腦早餐 增專注力迎考試

大家都知道吃早餐的重要，早餐對正在求學、發育的孩子來說，更是不可缺少的。（小模特兒︰黃希晴）（黃志東攝）

【明報專訊】小學生每天起牀時總是匆匆忙忙，有時只簡單吃點東西當早餐，有時甚至空着肚子便上學去，怎有足夠的體力和精神應付一整天的學習及考試呢？要子女有清醒的頭腦去迎接考試，其實毋須「補品」和聰明藥，只要父母還原基本步，給他們一個營養豐富的早餐便可以讓他們充滿力量，迎接挑戰。

明德國際醫院註冊營養師鍾錦玲（Karen）稱，一般小朋友每晚的睡眠有8小時或以上，醒來後腦袋最需要葡萄糖作為能量，如果缺乏能量，別說是應付考試，即使只是平日上課，其專注力和認知能力也會受到影響。

想「醒腦提神」，食物中的碳水化合物便擔當了重要的角色，因為吸收足夠的碳水化合物便會被轉化為葡萄糖，為腦部提供能量。

高GI食物 提神快也攰得快

不過，Karen表示，碳水化合物亦有「好」與「不好」之分，「精製的碳水化合物如白米飯、白麵包等，升糖指數（Glycemic Index）較高，進食後，身體的血糖上升速度較快，雖然可以令人在短時間內感到很精神，但問題是升得快，也跌得快，之後便會更容易感到疲累。相反，未經加工的食物如全穀麥類、蕎麥、燕麥等，都是『好』的碳水化合物，不會令血糖有大幅波動，雖然兩者的卡路里相若，但選擇升糖指數低的食物就比較健康」。

除了碳水化合物，蛋白質對小朋友同樣重要，Karen說，蛋白質不但是孩子成長的重要元素，更有飽肚感，亦有穩定情緒的作用。根據小朋友的需要，她設計了一連5天的「考試早餐」，讓小朋友每天都可以醒目地迎接考試。

■考試周早餐

◆周一：芝麻醬蕎麥麵

做法：

將蕎麥麵煮熟，與芝麻醬拌勻，再撒上雞蛋粒和芝麻

營養解構：

蕎麥麵的升糖指數比一般米粉、通粉低，而芝麻和雞蛋都含有豐富蛋白質

◆周二：香蕉墨西哥卷餅

做法：

於全麥墨西哥卷餅上塗上杏仁醬，將香蕉剝皮後放在卷餅中間，撒上朱古力粉或肉桂粉，淋上少許蜜糖後將卷餅捲起。另可依個人喜好，以黑芝麻醬、花生醬、腰果醬等替代杏仁醬

營養解構：

全麥包是好的碳水化合物；杏仁含蛋白質及維他命E，有助腦部發展

◆周三：牛油果雞肉酸種麵包

做法：

將雞肉兩面煎至金黃色，然後加水冚蓋，直至雞肉全熟，然後切片。選用全麥酸種麵包（Sourdough bread），在麵包上鋪上雞肉和牛油果粒即成

營養解構：

酸種麵包是利用天然酵母發酵而成，少了人工成分，帶有少許酸味。牛油果含高單元不飽和脂肪，有益心臟；而雞肉亦含高維他命B雜，令身體不會那麼疲倦

◆周四：雜錦燕麥片

做法：

用牛奶及乳酪浸泡雜錦燕麥片（Muesli）和奇亞籽（Chia seeds），放進雪櫃，第二天取出。食用時可適量加入新鮮雜果如雜莓、香蕉、蘋果粒等

營養解構：

雜錦燕麥片含葡萄乾、杏仁、果仁等，含豐富營養及礦物質。奇亞籽口感幼滑，有營養又飽肚。如小朋友對牛奶過敏，可用杏仁奶、豆奶代替

◆周五：三文魚飯糰

做法：

用多穀米煮成飯，加壽司醋拌勻鋪平碟上，煎熟三文魚肉後弄碎，加入米飯拌勻製成飯糰，可加芝麻或少許日本飯糰味粉調味

營養解構：

三文魚含奧米加3脂肪酸，有助腦部及神經系統健康，加上多穀米煮成的壽司飯，令小朋友更易集中精神

[Happy PaMa 教得樂 第242期]