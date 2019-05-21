上一課：室內場設斜台玩花式 小車手大顯身手 騎平衡車飛jump

【明報專訊】沒有齒輪、腳踏和煞車的兒童平衡車（Balance Bike，又稱滑步車），近年愈來愈受小朋友歡迎，一車在手便在許可的公園內「風馳電掣」，更有家長自發組織平衡車會，定期舉行活動。不過，可玩的地方大多以戶外為主，好天曬落雨淋，更可能因天氣問題而令活動告吹。最近觀塘便開設一間室內平衡車場Jollymap Hub，解決天氣問題之餘，更設有波浪斜台、轉彎台等，讓小車手大顯身手。

文︰許朝茵

甫進入場內，已見到一整排波浪斜台及轉彎台，並有3兄妹在嘗試不同高難度動作；6歲大哥立人、4歲二弟知行及2歲妹妹心因全部戴上頭盔，穿上單車服，各自用平衡車在場內左穿右插。當中大哥立人技術最好，在彎形斜台上如行平地，更即場示範在斜台上做出「飛jump跳躍」，再敏捷地在記者身旁煞車打招呼。其超班的車技，加上自信的眼神及笑容，感覺有如電單車手一樣！至於知行及心因，由於車齡較淺，所以只能在波浪斜台慢行或在平路上練習。

不受天氣影響 做足安全措施

看到6歲的小朋友有如此技術，已知非一時三刻能夠做到。Jollymap執行董事紀曉瑋（Jason）指出，小朋友要掌握平衡車基本技巧，並非難事，但想如立人一樣控制自如，便需要時間來鍛煉。可是，小孩玩平衡車主要在公園，遇上天氣反覆，經常下雨，就算小朋友願意多花時間練習，也因地理限制而要聽天由命。加上有不少家長向他反映，小朋友未掌握到技巧前不時跌跌碰碰，感挫折想放棄，因而開辦室內平衡車場。

Jason表示︰「基本上1歲多，身高有75厘米或以上，已可騎平衡車。但我們的課程要2歲以上才招生，進階課程要3歲，確保小朋友懂跟隨指令以及教練的指導。」課程包括平衡車體驗班、基礎及進階課程等，也可讓有熟練技巧的小車手參加「自由追軸時段」，預約時間後，在場內大展身手。而場內亦提供平衡車及頭盔等裝備，小朋友亦可自攜車輛入場。

讓小朋友大顯身手就要有足夠空間，成立近半年的Jollymap Hub佔地近3000呎，並分兩部分：初階者專區及進階車手專區。前者路面以平路為主，設有不同裝置讓小朋友練習基礎技巧，當中最有趣的是「跟腳印走」，地板上分有3行路線，分別是左、中及右3條線，每路線貼有不同步距的腳印，左邊步距最密，右邊線則最疏落，初學者便可跟着足印學玩。

學行學停 掌握步距

Jason解釋︰「小朋友第一次坐在車上，不知道如何才能開始第一步，所以會教導他們由最密的步距開始，利用清晰的指示鼓勵他們踏出第一步，逐步滑行，他們便更易掌握步距，對2至3歲的初學者，幫助特別明顯。之後便可逐漸加寬步距，步距愈寬，速度便愈快。」

除了「跟腳印走」，初階者專區亦設有一條兒童隧道，原來是訓練小車手「坐」在平衡車上，「新手坐在車上滑行時，會有搖搖欲墜、快失平衡的感覺，便會改為站起來邊行邊推車，根本不是騎在車上。而當他們進入隧道，由於空間狹窄，身體要蹲低，自然會坐在車上邊行邊滑。」另外，Jason表示小車手亦要學懂停車，預測自己與停車位置的距離，再預先把腳放在地上慢慢減速。而場內的模擬紅綠燈，便是他們練習燈前停車的地方。

至於進階車手專區，則設有約0.3米高的波浪斜台以及1米高的彎形斜台，Jason指小車手要有一定技術，才可以嘗試。而教練黃健忠（Kelvin）表示：「上落波浪斜台時，不只是靠雙腳踏步滑行，而是類似打鞦韆般，上斜時要站在車架，當向下衝時則將重心轉移向前，順勢向下，帶動身體向前滑行，而且也要懂得掌握節奏。」

另外，上轉彎斜台時，Kelvin稱除了運用重心轉移技巧外，亦要有一定的速度，速度愈快，能經過轉彎斜台的斜度便愈高，速度不夠，便只可在彎位內較平坦的位置轉彎。為了顧及小車手安全，Jason指彎道外已鋪有軟墊，就算失手也能減低受傷風險。作為親子活動，場地亦照顧父母需要，在接待處附近有休息間，放置玩具及尿片牀，就算年幼的弟妹一起前來，亦可在旁邊玩邊打氣。

■INFO

Jollymap Hub

地點︰觀塘開源道47號 凱源工業大廈2樓A室

查詢︰2342 0780

[Happy PaMa 教得樂 第242期]