問專家：吃蔬菜仍便秘纏身？攝取量成關鍵

【明報專訊】問：小兒4歲有便秘問題，7日才有一次大便。其實我們平日已給他吃火龍果、西梅及大量蔬菜，每天飲800毫升水，為何仍然會便秘？究竟如何幫助孩子暢順排便？小朋友如果長期有便秘問題，對健康會否構成影響？

答：小朋友持續便秘，糞便積留在腸內，會令肚子脹、無胃口，長遠而言，有機會導致營養不足，情緒也會變得暴躁，並影響睡眠質素。若長期睡眠不足，則最終會削弱抵抗力。

便秘的其中一個原因，可能是水分攝取量不足。就4歲小孩來說，每日應飲4至5杯流質飲品，包括水、奶及湯，共約1000至1200毫升的水分。而來信的家長，提到兒子每日只飲水800毫升，分量並不足夠，有需要再飲多些。尤其是近日天氣轉熱，小朋友出汗較多，會流失更多的水分，家長更要定時替他們補充。

另外，纖維不足亦是便秘成因之一，因此想排便暢順，便要吃足夠分量的蔬菜水果。一般2至5歲兒童，每日需要吃1份至1.5份蔬菜，1份約是半碗即250毫升的煮熟瓜菜；水果方面，小孩每日要食一份大約是拳頭大細的水果。雖然來信家長提及，有讓小朋友食火龍果、西梅，兩者均是纖維豐富的食物，不過也要食上足夠分量才可發揮作用，例如西梅要吃2粒才算是一份水果，火龍果則要吃三分之一至四分之一個。

下肢活動增腸道蠕動

除了調節飲食習慣外，小朋友亦要有一定的活動量，尤其是下肢活動，才能夠增加腸道蠕動，減少便秘的風險。另一方面，家長亦可為小朋友培養定時大便的習慣，要求子女在指定時間，如早餐後如廁，否則小朋友有時候顧着玩耍，就算有便意，也不願去排便。

資料提供：香港專業教育學院（葵涌）應用科學系講師兼註冊營養師黃蘊芝

歡迎讀者將問題電郵至happypama@mingpao.com，或傳真至2898 2537

文：許朝茵

[Happy PaMa 教得樂 第242期]