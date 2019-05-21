讀樂樂：不一樣的葬禮 繪本中的生命教育

【明報專訊】最近我和一些大學生分享兒童文學，席上，有個準教師問，怎樣對小朋友講述死亡這話題呢？死亡話題是不是繪本圖書的禁忌呢？我憶述自己曾到一所鄰近棺材店的幼稚園分享童書的經驗，該園的老師說有時感到困擾，當孩子問死亡相關的話題，例如那些棺材是用來做什麼呢？身為老師一時也不知如何回答。於是，我便分享了李姍姍這本《蜘蛛先生的葬禮》。我覺得此書很妙，作者李姍姍曾出版長篇童話《麵包男孩》，大受好評，並多次獲獎；此繪本以童話中擬人化的昆蟲角色來反映生命，讓小朋友通過昆蟲的感受作反思，從而對生與死加深理解，是非常棒的生命教育主題書。

故事由一張葬禮請柬開始，描述山谷裏的昆蟲，包括天蛾、蜜蜂、蝴蝶、金龜子、蜻蜓、螳螂、蚱蜢、蟋蟀等等，他們收到特別的請柬，大家都嚇了一跳！當他們來到蜘蛛先生的葬禮時，發現蜘蛛先生根本沒有死，原來蜘蛛先生跟大家開了一個玩笑！這背後也有原因，蜘蛛先生最近渾身癢癢，坐立不安，吃東西也沒有胃口，心裏常常感到緊張和煩躁，以為自己就快死了。

藉追思分享 反思自己生活

故事演變成一場盛大的遊戲，所有昆蟲朋友都為蜘蛛仍然活着感到慶幸，所以真誠地齊來玩這個葬禮的遊戲。其實，小朋友對大人很多儀式都好奇，葬禮這一種儀式，孩子可作為一種遊戲來玩，通過遊戲排解大家的感受，例如蝴蝶讚蜘蛛樂於助人，舉出蜘蛛怎樣用蜘蛛網織的小雨傘，幫助昆蟲遮風擋雨；小蜜蜂也言謝，因為蜘蛛給了他防滑油，令他自由地在花朵上行走，但他試偷走了蜘蛛的防滑油，蜜蜂哭着向蜘蛛請求原諒；這些細節反映了在這個葬禮儀式上，人們藉追思分享，反思自己的生活，所以在遊戲中他們完全流露了真的感情，真的悔意，葬禮變成了暖心的友情盛宴，通過遊戲兒童得以宣泄或抒發自己的感情。

書中有不少畫面描繪殯儀過程和步驟，親子可一邊細緻看圖，一邊解說有關的習俗，討論一下儀式中為何有人演說分享？目的是什麽？此外，這本書還有很重要的自然生態常識融入故事中，它指出昆蟲的生命過程中，一定要經痛苦蛻變的歷程，例如蝴蝶由卵、幼蟲、蛹而成蟲，這是昆蟲的一生。繪者畫出非常細緻亦卡通化了的昆蟲造型，細節處畫得妙，也很搞笑，例如蜘蛛先生蛻變之前，他的衣服鈕扣都由肚皮處彈開，讓蜘蛛先生脫皮而獲得新生。

優質繪本不會把焦點放於死的可怖，故適合跟孩子分享；這繪本以幽默手法、溫馨有趣的童話，間接地跟孩子談生死，讓兒童自然接受有蛻變的痛苦，才可迎來新生的喜悅這個生命信息。

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作者簡介：愛閱讀和創作童書，穿梭學校分享閱讀和創作

文︰明珠

[Happy PaMa 教得樂 第242期]