玩創校長：復仇者聯盟與親子相處

【明報專訊】大家不用擔心，這篇文章不會劇透《復仇者聯盟4》，因為筆者5月份的工作實在太忙碌，至今仍未抽到時間去觀看這部非常受歡迎的電影，因此，本文純粹借這套電影來分析親子間的相處，絕無劇透。

「我為你好」魁隆式想法橫行

如果大家一直有追看復仇者聯盟系列電影，也知道故事發展的關鍵在於大奸角「魁隆」。魁隆與其他電影的傳統壞蛋不同，他並非為了一己之利益，如金錢、王位、統治世界等，亦並非為報復而成為大奸角。相反，他有一個更大的宏願，就是拯救全宇宙！他深諳宇宙如果繼續被大量人口佔用的話，遲早會因資源耗盡而滅絕。魁隆想出的方法，是消滅宇宙一半的人口，以免資源被過度耗用。雖然這個方法不被「正義」的英雄主角們所接受，但確是可以保住另一半人口，讓他們及其下一代有足夠的資源永續下去。這故事有趣的地方，是大奸角由始至終都認為自己的做法正確無誤，甚至視為神聖使命，即使要背負全宇宙的指罵痛恨，受盡惡劣的批評，但消滅行動仍然要繼續下去。

大家想一想，其實在我們日常生活或家庭相處之中，魁隆式想法也經常出現。曾經聽過一個例子，一名媽媽懷有雙胞胎，但到懷孕中期，醫生告知父母雙胞胎能同時存活的機會是零，父母只能選擇放棄其中一個，讓另一個存活下去。這時，父母應如何抉擇呢？或許，這關乎孩子生死的重大選擇，並不容易，但事實上其他大大小小的抉擇，一樣不時在各個家庭中出現。例如每逢5、6月，很多家長都為孩子同時報讀幾間小學，若幸運地獲得多於一間學校取錄，這時，家長會基於什麼原因去替小朋友作出抉擇呢？孩子會明白為什麼替他選A學校而不是B學校嗎？

再微觀一點，我們每天也因着孩子的行為、學習及生活等，作出很多他們不明白的指引和選擇。例如有小孩很喜歡看電視或玩手機，在他而言，根本不明白為何父母要他放下這最愛的事情，專心學習。作為父母的若沒有好好解釋清楚，他們的行徑在小朋友眼中跟魁隆無異，同樣是不講道理，只是消滅了他們一半的玩具、減少了他們一半的玩樂時間。

「仇恨」非良方 問題難解

為人父母的，不妨多解釋我們每一個指令背後的原因，若事事只歸因於「我為你好」、「你將來就明白」等長線概念，孩子們這一刻其實摸不着頭腦。父母可嘗試用一些簡單而直接的例子，以及運用淺白的字眼，讓小朋友明白我們需要他作出改變的原因。

復仇者聯盟這齣電影名字再一次提醒大家，以「仇恨」去處理問題，並不能解決問題。目前社會最需要是正向教育，家長必須以愛及正面信息去跟孩子解釋我們所作的每一個決定，這樣，小朋友才會更有動力去面對成長中的挑戰。

作者簡介：一直致力實踐教育創新，當過浸信會天虹小學「白武士」5年，把它從殺校邊緣挽救回來，成為教育界佳話。教學網誌： FB.com/mrchuclassroom

文﹕朱子穎（德萃小學及漢師德萃學校總校長）

[Happy PaMa 教得樂 第242期]