喜閱愛麗絲：師生閱讀文化交流之旅

【明報專訊】去年，為配合「4‧23世界閱讀日」，我在任教的學校策劃了STREAM台北閱讀文化交流之旅。透過結合閱讀（Reading）、藝術（Art）與STEM教育，鼓勵學生擴闊相關主題的閱讀領域，培養良好的閱讀習慣。

組團感受台北閱讀文化

STREAM台北閱讀文化交流之旅，讓學生「走出課室」，透過豐富的閱讀及文化交流活動，認識對岸的閱讀文化。我校師生遊歷了台北市立圖書館北投分館、誠品書店旗艦店、重慶南路書店街、花栗鼠繪本館、茉莉二手書店、日星鑄字行、台北市立天文科學教育館、幾米月亮公車、國立故宮博物院、樹火紀念紙博物館（手工造紙DIY工作坊）和參觀台北市大安區新生國民小學。而在台灣小魯文化出版社的安排下，師生更可以與台灣著名繪本作家張秀毓見面，欣賞她的版畫繪本作品，以及體驗以雕刻的版畫方式製作藏書票。

自去年帶領一群學生到台北閱讀交流後，我一直透過不同的講座，分享師生遊歷經驗，希望借此加強香港同業策劃閱讀活動上的多元性，讓香港的師生感受非一般的遊學體驗，讀萬卷書亦走萬里路。

台灣STREAM行程推介

近年，不少台灣的交流活動都以環保為主題，其實到台灣遊學，也很適合以閱讀為主題。為加強推廣，我在剛過去的復活節策劃了一次以閱讀為主題的教師交流團，組織了一群好學又愛革新的學校圖書館主任，一行35人出訪台灣。大家一方面彼此聯誼，另一方面學習如何編排學生的遊學行程，並且向台灣出色的圖書館老師取經。而在是次教師交流團，除了台北外，我還增添了宜蘭地區不少DIY的景點，讓隨行老師未來在行程編排上有更多選擇。以下是我們遊歷過的地方，可供有興趣展開閱讀文化之旅的讀者參考︰

作者簡介：資深學校圖書館主任，熱愛文字，兼且創意無限。著作包括《一書一天堂——圖解家校讀書會》、《愛麗絲老師讚好的50本必看童書》等。

文﹕董雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第242期]