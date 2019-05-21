小學雞媽媽：臉書的「當年今日」

【明報專訊】每天上臉書的第一件事，是查看「當年今日」的帖子——這是不是爸爸媽媽的集體心癮？

先來點背景：「當年今日」是臉書App，自動把過去每年我們在同一天裏發布的帖子，派送到個人戶口，可以私下緬懷，也可以拿出來公諸同好。這個功能面世已經4年，甚得家長朋友歡心。

畢竟，有關歲月流逝，孩子的成長最具象地明顯也最堪玩味，從大人必須戰戰兢兢地托着頭仔的初生小兒開始，到彷彿遇上全世界最好笑事情的無牙大笑，然後橫衝直撞變走路「學神」，再化身好奇寶寶/小魔怪四處發掘/搗蛋，還有第一次踏上沙灘的乍驚乍喜，第一天上幼稚園死活不讓大人離開，第一次上小學，第一次揮別父母參加遊學團，第一次認真地擁有屬於自己的秘密，第一次向父母摔房門，第一次拒絕在街上跟媽媽牽手……

令人唏噓的成長

難怪我們都喜歡往回憶深處去挖，在想像裏嗅嗅那迷人的小嬰兒奶香——「可不可以不長得那麼快？」「真懷念當年今日那個小baby﹗」「那張圓鼓鼓的嬰兒臉到哪裏去了？」在臉書上分享回憶的爸爸媽媽，聽起來都好唏噓。

我家兩小比臉書年少幾年，臉書就是他們嬰幼兒期的成長紀錄（升小後媽媽就再沒隨心分享照片了，既是尊重也是安全考慮），我的「當年今日」充斥着他們的無牙大笑和好奇眼神，非常好看、超級療癒，是媽媽每天的期待。

掛念你的傻模樣

相裏胖嘟嘟的小嬰兒，早就長成眼前的少男和小小少女。此刻小小少女正播着節拍強勁音樂，手握掃把投入地亂唱亂跳笑得花枝亂顫，除了傻氣還是傻氣。原本在寫稿的我，忍不住站起來摟住她說：「媽媽以後一定會很掛念你現在的傻模樣，就像現在掛念你還是BB那時的傻模樣。」

她笑笑走開，繼續掃地，一會才回話：「那麼為何不好珍惜現在呢？」

說完播另一首歌，這次要求媽媽專心欣賞她的即興舞。

我乖乖蓋上電腦，跟我家的小智者學習活在當下。

作者簡介：家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）

文﹕蘇美智

[Happy PaMa 教得樂 第242期]