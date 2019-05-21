半職爸爸：《玻璃面具》裏最沒用的人

【明報專訊】最近看電視動畫《玻璃面具》，發現十分好看，改編自少女漫畫作家美內鈴惠的經典之作，果然名不虛傳。而且，從家長角度看，也是十分具啟發性。故事講15歲少女北島真夜如何發憤成為演員。由於故事非常熱血，所以我把內容換成牀邊故事，講給讀小學一年級的兒子聽；雖然來自少女漫畫，但講至動人處，兒子還是忍不住激動得手舞足蹈。

充滿缺點的少女

北島真夜是一個充滿缺點的女孩，做兼職送外賣時永遠心不在焉，為了看電視連續劇，經常耽誤了工作。她的樣貌平凡，讀書成績也不好，媽媽最常對她說的話就是：「你真是沒用！」但是，她倒也有一個優點，就是電視劇她看了一次，就能把劇情和所有細節記住，演員對白倒背如流，而且一人分飾劇中所有角色，表情動作，無不維肖維妙。有一天，北島如常在公園表演一人電視劇，一個舉止優雅的女人走過，發現了北島真夜的天賦，馬上衝上來一把抓住了北島。北島大驚，無意中發現，長髮披着右臉的女人，有着極為恐怖的半邊臉。北島後來發現，那女人正是鼎鼎大名的女演員月影千草，多年前因為舞台事故毁了容，從此退出演藝事業。月影認定外表平凡的北島就是她尋覓多年的演技繼承人。

北島參與了學校的話劇演出，獲分發一個乞丐角色，學校老師要求她用誇張的動作去逗台下觀眾發笑。她覺得自己捉摸不到那個角色，請教月影老師，月影叫她必須明白又髒又醜的乞丐少女被人嘲笑的心情，又說，若演得好，這是舞台上最有光彩的角色，比飾演王子和公主的男女主角更為矚目。她興致勃勃拿着劇本回家，告訴媽媽她有機會踏上舞台表演，並懇求媽媽務必到場觀看，但媽媽看了劇本，知道女兒演的是丑角，又羞又憤，她哭着說：「我早就知道，我女兒什麼長處也沒有，會有什麼好的角色給你演呢？」

話劇演至中段，北島出場，她大手大腳，把粗魯又無知的乞丐少女演活了，台下觀眾捧腹大笑。男主角飾演的王子無情地拒絕了她的求婚，說：「我寧願死在斷頭上也不可能娶你！」北島眼光瞥到台下，媽媽沒有出席，她忽然明白了媽媽為什麼不來的心情。「媽媽不想我被人嘲笑！」北島在那一瞬間掌握了角色的內心世界，她脫下了北島真夜的面具，戴上了乞丐少女的面具，展現了另一個人的真實世界。她悲從中來，發出鑽進了每個人耳朵裏的飲泣聲，觀眾從她眼眸裏，看到少女滑稽外表下深沉的悲哀。學校的戲劇老師打手勢，想讓北島中止這種表演，但是他很快發現，台下觀眾已經被深深打動了。

每個平凡人都可實現夢想

觀眾掌聲雷動。散場後其他家長找到北島媽媽，告訴她，她的女兒演得多好。可是，北島媽媽仍不相信，她堅持認為女兒百無一用。難怪後來有一集，月影老師當眾大罵北島媽媽：「你以為你女兒是垃圾，但在我眼中，她是寶物！」

看這動畫到中段，忽然明白，為什麼故事常強調北島是一個樣貌平凡的女孩，那是因為北島就是每一個自覺平凡的人的化身。印度大明星Shah Rukh Khan說：「我之所以成功，是因為我長得像普通人，我讓大家感到，每個平凡人都可以實現夢想。」玻璃，面具，前者代表脆弱，後者代表改變。

作者簡介：資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。現為全職爸爸，兼全職寫字人。有時是悠閒的半職寫字人和忙碌的半職爸爸

文﹕張帝莊

[Happy PaMa 教得樂 第242期]