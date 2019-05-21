言語自聊：害羞型小孩學語兩招

【明報專訊】悠悠是3歲半的小女孩，性格比較慢熱和害羞，懂得以短句表達自己，通常是兩個詞組，例如：我要、食餅、去婆婆、屋企等等。媽媽在治療課上很努力學習，希望懂得教小女孩說話。我特別教她兩個方法，希望讓悠悠得到最好的語言訓練。

悠悠跟很多小朋友一樣，家中有很多玩具，煮飯仔、洋娃娃、醫生玩具，數得出的都有，這些玩具是理想的學習語言工具！對言語治療有些了解的朋友都知道，我們的治療課，尤其是對幼兒的語言訓練，玩具是重要的工具，因為其中一個學習語言的理念是自然語言教學（Naturalistic language teaching），即希望透過日常生活和環境，配合語言刺激（Language stimulation），促進小朋友的語言發展。而家長最常用的語言刺激方法有兩種：一是自做自說（Self talk），二是平行說話（Parallel talk）。

我以「煮飯仔」為例，示範怎樣用這兩個技巧。家長根據小朋友的語言能力，適當自行調節句子長短，說一些比小朋友現有能力長一點、複雜一點的句子。如果你的小朋友像悠悠一樣，只能說雙詞的短句，你可以嘗試以3個詞組作語言刺激。

家長做動作 示範詞彙句式

自做自說，是家長在玩耍中形容「自己」的行為或動作，這方法的重點是「自己」，不是小朋友的行為。例如，媽媽可以拿起玩具刀切蘋果，邊切邊說「媽媽切蘋果」；又或是拿鑊鏟扮煮菜，邊做邊說「媽媽煮菜」或是「啲火好熱啊！」，然後模擬抹汗，再一邊說「媽媽抹汗」。這技巧不但直接讓小朋友學習遊戲中相關的詞彙和句式，更為他們示範玩玩具的技巧，例如模擬用刀切食物、洗東西等等，這兩點都是小朋友跟同年齡同學們玩耍時未必學習得到。

讀出孩子動作 不要變指令

平行說話，是形容小朋友正在做的事。這對於家長來說一定既熟悉又陌生，熟悉的，是家長幾乎每天都在形容小朋友的行為；陌生的，則是形容的時機。例如：小朋友正在模仿洗提子，家長應說「悠悠洗提子」，如果小朋友一直在洗，這時候，很多家長都會出手「干預」叫他們洗其他食物，或是做下一個動作，好像分發或食提子，這就不是「平行說話」，而是指示小朋友。家長應跟從小朋友的意願，如果小朋友一直在洗，可以形容相關的事物，例如：「用水洗提子」。

這兩個技巧對害羞或慢熱的小朋友特別有效，因為他們大多觀察力強，能在遊戲中學習吸收，而這兩個技巧的重點在於時機。我一直強調要邊做邊說，如果說話早於小朋友的行為，就變成指令，減少了小朋友學習語言的興趣和機會，這是很容易犯的小錯處。剛開始的時候，這些說話會有點不自然，因為我們習慣了指示小朋友做不同的事，但只要多練習，家長和小朋友也會一起進步。有時候，我們還會在觀察中欣賞到小朋友玩耍時的創意！

作者簡介：言語治療師、家庭輔導及家庭教育文學碩士

文﹕Konnie姑娘

[Happy PaMa 教得樂 第242期]