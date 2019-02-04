辣媽CEO：怪獸家長養殘孩

【明報專訊】早前在台灣，一個媽媽帶着3歲兒子到一間甜點和音響複合店飲下午茶。店家有對價值90多萬台幣的喇叭，事前已不斷提醒媽媽，並阻止那孩子觸碰。但母親逕自去櫃枱付款的時候，兒子卻把握機會一指戳破。

3歲兒弄壞百萬音響 媽媽拒賠

那個母親本來承諾賠償，雙方報警記錄，音響店老闆不想鬧大，只要求對方負責修復費用，還反過來安慰那個得悉喇叭價值不菲後焦急得不知如何是好的母親。老闆做好心以為可以息事寧人？結果兩日後，那個母親帶同朋友上門，口口聲聲全程都「沒看到、沒聽到」，要老闆拿出證據，反口質問憑什麼說喇叭是她兒子破壞？

因為母親出爾反爾，事件掀起軒然大波並引來社會關注。老闆忍無可忍，在網上鋪文澄清，公開店內監視器錄像。說本來願意私下和解，現今決意提告交法庭處理，誓取回公道。最後牽扯到網友們議論紛紛，討論家庭教育的重要。

那個母親「發爛渣」指摘店家，那麼貴重的音響器材為什麼會放在一間賣一百幾十元咖啡的店內？為什麼不用圍欄阻止顧客走近？戳破一個喇叭，為什麼要送回德國原廠維修？還不是擺明坑人？當然還有最經典的殺手鐧「他只是一個不懂事的3歲小孩子」，堂堂大人，怎好意思追究一個3歲孩子的行為？

這種蠻不講理，一句「細路仔係咁㗎啦！」就橫行天下把所有責任推卸得一乾二淨，孩子不管作出什麼破壞犯了什麼過錯，理所當然地都應該被包容。

咖啡店徵收「尖叫費」

在公眾場所任由孩子追逐奔跑，不要說破壞店家的物品，至少也肯定影響店內其他顧客。怪獸真的很本事，可以若無其事，把店家的勸告當耳邊風，無視其他顧客的投訴及鄙視目光。之前我曾經寫過有咖啡甜品餐廳，公開表明12歲以下兒童恕不招待。做生意有做生意的規矩，店家有權決定，顧客不滿意可以不來，但就惹來怪獸群起而攻之，認為是歧視，發起杯葛云云。店家當然求之不得這班不知所謂的怪獸杯葛，根本自取其辱！

剛剛就有一間在愛爾蘭都柏林的咖啡店，為了還員工及顧客寧靜環境而徵收「尖叫費」。店東保羅（Paul Stenson）在其facebook公布：「如我們發現你家孩子在店內尖叫，你的帳單總額將直接多加15%」，而額外尖叫的小童，則每名再加10%；如尖叫小童達4名以上，店方將會請顧客離開。

保羅這個決定，在當地一樣引起議論紛紛，雖然贊成的居多，但怪獸無處不在，有人指摘批評他太囂張、叫他「管好自己的事，不要批判小孩及其家長」。是不是很好笑？究竟怪獸是盲目還是低能，or both？我簡直有即刻飛去幫襯的衝動！

台灣事件，有網民以「一群人格無法成熟的巨嬰」，說怪獸只想自說自話不想負責，說得真的太好！聽其言觀其行，點止上樑不正下樑歪咁簡單？所以我覺得生仔前，一定要學吓點樣為人父母。

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長

文﹕張慧敏

[Happy PaMa 教得樂 第242期]