「輸」在起跑線﹕從壞孩子到世界冠軍 氣球師彭思泰：母親絕望眼神喚醒我

氣球師收入不穩定，近年也有很多人以低價接生意，採用廉價氣球或工廠式的倒模設計牟取暴利。但Wilson不但着重設計，更認為氣球很多時候會接觸到小朋友，所以他很在意用料安全和品質，包括選用通過皮膚敏感測試，以及可分解材料製成的氣球，寧願少接一點訂單、少掙一點錢。（馮凱鍵攝）

氣球能帶給人歡樂，Wilson喜歡看見小朋友收到氣球後的快樂笑容，「派對上給小朋友扭氣球，難度不低於製作氣球佈置，因為每個小朋友只有幾秒的耐性去等待，我要邊扭邊跟他們聊天」。（馮凱鍵攝）

【明報專訊】有一個媽媽曾有這樣的經歷——2歲的孩子發燒多天，精神極差，一天午睡醒來，看見房間放了幾個不同顏色的氣球，身體立即就有了動力，想上前觸摸，連消失了的笑臉也再度重現。小小故事，令我們明白到氣球有着治癒心靈的力量。

氣球為孩子帶來歡樂，也為彭思泰展開不一樣的人生路。誰會想到這個曾榮膺世界氣球大賽冠軍、業內有名的氣球師，小時候曾與黑社會同學為伍？色彩繽紛的氣球背後，是一個年輕人尋找人生方向的故事。

文︰顏燕雯

彭思泰（Wilson）5歲時隨父母從福建來港，爸爸是送信工人，媽媽在工廠做製衣女工，與弟弟一家四口搬進祖父祖母家，與姑姑和叔父等一屋十多人同住。父母工作時間長，他與弟弟主要由爺爺和叔父照顧，不聽話便會被體罰，在嚴厲管教下，小學時的成績一直維持中等。可是在他六年級時，祖母過身，一家四口也搬離了祖父家，自此生活便起了很大的變化。

結交壞同學 無心向學

「當時正是反叛期，新來的班主任又不太喜歡我，加上搬家後無人管，在學校常常被記缺點，最後被派往區內最差的中學。」媽媽知道後擔心得哭了，反而Wilson覺得入band 5學校也沒什麼大不了。之後就遇上了黑社會的同學，搭上壞分子，聯群結隊流連網吧、在球場欺負別人。同學賣私煙時，他又專做把風的角色，因他自認是「薯仔」，只能當個小嘍囉，連入會資格也沒有。「當時只覺得跟他們一起玩很開心，在學校又可以一起打籃球，所以就與他們做朋友。」

Wilson雖然不喜歡讀書，但本質並不算太壞，曾有報道形容當時的他是邊青，他說沒那麼誇張，只是年少無知，未想清楚自己的人生方向。「我不知道上學是為了什麼，試卷派下來，我填上名字便算，全交白卷。」直至有一次，Wilson在學校偷了同學的手機，後來給老師發現了，對方家長要求報警。「欠交功課、和同學打架，種種壞學生事情做盡，見家長對我和媽媽來說其實是家常便飯，每次她總是罵我兩句便算。但那一次，媽媽沒有責備我，只是用絕望的眼神望着我，我不但感到出奇，還突然有一種心酸的感覺。我問自己，媽媽辛苦生我出來，但我為什麼要讓她這麼難過？後來我們成功請求對方家長別報警，但我還有一件事想做，就是跟媽媽說，我以後會變好，不會再讓她傷心。」

當時他想起當了他兩年班主任的譚老師，跟她講想做回好學生。譚老師知道這孩子本性不壞，二話不說便替他補課，每逢假期，更打電話到他家中，了解他有沒有與壞同學再次外出。但由於操行分極低，影響升班，譚老師還請其他老師幫忙，為Wilson填寫操行「加分紙」，讓Wilson學業和操行也達標，最後升上中四。

升上中四後，Wilson不再辜負媽媽和老師的期望，努力讀書，最後順利在原校升上中六，完成預科後更於大專讀marketing（市場營銷）。不過，讀marketing並非他的意願，只為了滿足家人，後來加上經濟問題，他放棄了學業。「我10歲便愛上魔術，在網上和看書自學，大專畢業後我打算給自己兩年時間在這方面發展，讀書嘛，什麼時間也可以讀。」

為學扭氣球 赴天津深造

Wilson一心想做魔術師，畢業後在各大小生日會為客人表演魔術，直至有一次生日會完結後，主人家遞給他一包氣球說：「把氣球吹給小朋友吧！」當時連一朵花也不懂扭的他，滿臉尷尬地成了吹氣球哥哥，把氣球注滿氣便交給小朋友，於是他打算學扭氣球。又有一次，他到一間豪宅表演魔術，見到一個4米高的恐龍氣球裝飾，驚為天人，從那天起，他立志好好去學扭氣球，更遠赴天津深造。

「學氣球沒有薪金，還要付上自己儲下來的金錢。但我只希望把握學習機會，提高自己的技巧。」終於，不斷的扭呀扭，給Wilson扭出了一條全新的路向。2016年，他跟朋友組隊出戰有「氣球界奧斯卡」之稱的世界扭氣球大賽，擊敗60個國家和地區的對手，贏得冠軍；又曾打破亞洲紀錄，為商場扭出8米高的聖誕花環。現時他經常到台灣授課，又會為本地大小宴會、記者會或展覽設計氣球裝置。今天的他，名，算是有了；利，好像還欠一點點，這也是他父母最掛心的地方。

向夢想進發 望令家人安心

「家人並不太支持我做氣球師，最初我說給自己兩年時間做魔術，媽媽一直期待我兩年後會找一份正常的工作，什麼是正常呢？就如弟弟打一份朝九晚五的銀行工吧！她還說，親戚朋友問我做什麼工作時，她也不懂怎樣回答呢！」當魔術師和氣球師，一直是Wilson的夢想，現在總算能夠朝着夢想進發，相比只為餬口而工作的人來說，已是幸運兒。雖然氣球師收入不穩定，但他指現時工作開心，更自豪於畢業後一直有給父母家用，現在只想在這行業上繼續努力，給家人看到成就。「能照顧到自己、養到家，這樣便能令父母更加安心。」Wilson說。

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[Happy PaMa 教得樂 第243期]