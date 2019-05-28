童繪遊樂場：簡筆畫三寶：屋‧樹‧人 火柴人 任何人都識畫

混合效果——任何人都識畫火柴人！將兩種風格截然不同的造型放在一起，大家覺得效果如何？（作者提供）

立體化——將火柴人立體化，仍然以線條表現，令火柴人產生微妙變化。（作者提供）

火柴人——火柴人是大家的共同回憶，也是大家繪畫的啟蒙對象。（作者提供）

【明報專訊】熟能生巧、工多藝熟，是我時常對學生的提點，勉勵他們要多練習，並持之以恆，這樣畫功才可逐漸進步。「操練」能令畫功改進，但只限於技巧範圍之內。那日常練習簡筆畫，應如何揀選主題呢？

火柴人——為人熟悉的程度絕不低於近日大熱的「任何仁」！

相信大家對「火柴人」絕不陌生，從小接觸繪畫，甚至長大後，火柴人與我們的情誼歷久不衰，就連不懂繪畫的朋友也會自嘲：「我只懂畫火柴人！」只因結構簡單，形象鮮明，我們更能透過他的手腳郁動來表達動態，展現信息。而陪伴「火柴人」的好朋友，當然還有「尖頂屋」和「波波樹」，我喜歡稱他們為「簡筆畫三寶」。

火柴人：具備人體支架的簡單結構，內藏動態變化

尖頂屋：造型具空間感，潛藏了繪畫常用的透視原理

波波樹：由多元線條組合而成，變化多端，在結構上有主次之別

在這裏容我大膽講一句，學繪畫絕對不難，因為任何人都識畫火柴人！現在，就一齊來試試吧！

■繪畫Q&A

漸變效果用水彩定粉彩？紅撞藍效果如何？

繪畫遇上問題，可電郵至bondi@artplayground.com.hk，與你一起研究。

文、繪圖：Art Playground視藝老師 Mr Liu

[Happy PaMa 教得樂 第243期]