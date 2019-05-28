升學攻略：幼稚園及小學篇

【明報專訊】■報讀直資或私小 幼園可選加州天地

問：小兒2016年12月17日出生，現有屯門加州天地幼稚園學前班（PN）及康傑中英文幼稚園（青衣）K1取錄。這兩間學校有何分別？希望將來可以考私立或直資小學，未來兩年也會考慮做「大B」報考其他幼稚園，請問現該如何選擇？

答：屯門加州天地幼稚園是私立獨立幼稚園，不過該校採用美式教學課程及兩文三語；康傑中英文幼稚園也是私立獨立幼稚園，亦重視兩文三語，以孩子為中心，讓小朋友從「做」中學習。如欲兒子將來考直資或私小，似乎加州天地比較適宜。又如果考慮做「大B」，早些好過遲，因遲了重讀，孩子會問你「為何要讀多一年」？早些會較容易安排。

■升直私揀宣幼 讀官津選荊冕堂士德

問：小女文靜慢熱，但專注力強，有幸收到宣道幼稚園和聖公會荊冕堂士德幼稚園學位，但因家住64校網，心儀的聖公會仁立紀念小學和聖公會仁立小學則在65網，將來會計劃考直資、私校或叩門，哪一間幼稚園較合適？哪一間語境較好？

答：論學校，宣道幼稚園較適合你的要求，因該校提供全面均衡的活動，安排外語教師伴讀，誘發閱讀興趣。聖公會荊冕堂士德則由兒童興趣開始，作深入專題研習。語境則以宣道較好，不過如你住64校網，則聖公會荊冕堂士德比較近。况且仁立及仁紀皆在該區，因此，若決定選直資，選宣道；決定選津小，則不妨考慮聖公會荊冕堂士德。

■馬頭涌官小 20分機會大

問：家住89校網，小兒將於來年9月參加小一自行派位。本人為馬頭涌官立小學校友，如計分制手持20分，機會大不大？還是於自行收生階段用15分去試保良局雨川小學？小兒慢熱、專注、愛看書，比較喜歡是寓遊戲於學習，是否雨川較適合他？

答：從分數來選校，應選馬頭涌官立小學，因官小沒有宗教背景，故20分已是很高了。所以用20分選它，有九成機會入到。但如果你選89校網的保良局雨川，本人用世襲超收額排位法來看，該校在89校網排第5，15分是有些機會，但一定不及20分選馬頭涌官立高。如喜歡看書，馬頭涌官立也適合的，唯一缺點是遠一些。

作者簡介：喇沙書院前副校長、資深教育工作者（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com）

文：趙榮德

[Happy PaMa 教得樂 第243期]