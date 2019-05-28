媽媽維特：藉着「摸仔」傳愛意

【明報專訊】大仔有一班感情很好的同學，進小學4年以來，即使不同班也會定期到我家玩。為圓孩子齊齊宿一宵放野的心願，我不久前組織了6個家庭同到西貢宿營，讓他們完全玩個飽。

我想，平時家長都習慣置身玩樂之外，有如只管接送的旁觀者，但既然是親子宿營，就不該再讓父母坐冷板櫈了。所以，除了要求所有家長都落場玩之外，我也盡量設計一些親子互動較多的集體遊戲，而其中一個就是「摸仔大賽」。

身體接觸能傳達親情和愛，在嬰幼兒期，身體接觸更是孩子成長必須的重要「養分」。其實，不同年齡階段的孩子都一樣需要身體的接觸，但尤其在中國人社會，隨着孩子們進入高小，父母碰觸孩子的機會往往大減。我想，反正入營的孩子是全男班，沒有性別之忌，何不就讓父母在遊戲中摸摸孩子呢？

為加添一點競賽元素，我把所有人分成了爸爸隊、媽媽隊和孩子隊。每次只有一人蒙眼，先是爸爸輪流坐在摸仔椅上當瞎子，孩子在椅前排隊、不能作聲，逐一走前讓瞎子觸摸他指定的部位。瞎子成功認出自己孩子後就離座，換下一個爸爸當瞎子。如是者，計算所有爸爸摸仔所需的總時間，同時每摸錯一次就扣一分。爸爸隊玩完後，再為媽媽隊計時。最後孩子也有機會摸，但為免尷尬，孩子摸的對象是爸爸。

如我所料，遊戲一開始，大家就樂翻天了。平時嚴厲的爸爸們，坐在椅上都立時變得笑哈哈，有的要求摸手，有的要求摸頭。有小鬼一心要為難老爸，特地脫下眼鏡，讓原本不戴眼鏡的同學喬裝。當瞎子認錯人，又或摸過所有人都認不出自己兒子，嘩鬼們就得意洋洋的再次輪隊，讓瞎子繼續摸下去。

孩子細心程度遠超父母

有趣的是，原以為男性會比女性粗枝大葉，結果出來，卻是爸爸隊認仔總時間短過媽媽隊。更令人意外的是，在爸媽心目中永遠丟三忘四的孩子，細心程度竟然遠超我們想像。初時我以為他們會要求熊抱，透過體型去猜誰是爸爸，結果卻沒有孩子用這一招。他們大多只是摸一摸手，就能極速判斷對方是真是假。有一個光頭爸爸，原以為孩子會摸自己頭頂，沒想到孩子二話不說，只求摸背脊。但見小手只是輕撫每條背線一下，就能堅定說出是或不是，教一眾大人歎為觀止。最後當然是孩子隊大獲全勝。

過程中，也有一件事令我深刻反省。話說在爸爸隊當中，我老公是唯一要求摸臉的一個，沒想到他感覺非常敏銳，才捧了兩三個孩子的臉，很快就認出了阿仔。我驚歎之餘不禁心生計較，暗想輪到自己落場時會否「失威」？我當時放眼一掃孩子們的衣服，立刻想到對策——除阿仔之外，只有一個同學穿有領的上衣，而二人衣服的質料明顯不同。就是這樣，到我當瞎子時，我憑着摸每個人的脖子，很快就從衣領找出阿仔了。

為了爭勝 失遊戲意義

出營回家後，我一再想起這事。不錯，就遊戲的勝負而言，我的確「表現不俗」，起碼沒有被老公比下去。但回心一想，自己設計這遊戲的初衷，是製造機會接觸孩子的身體、傳達親情，我卻因為致命的驕傲，只計較勝負表現，而沒有真正享受那個過程。我有細心摸過阿仔嗎？有用心感受他與其他小朋友的不同嗎？老公說，阿仔的臉形特別尖，摸上手很易分辨。我自己得着的，卻只是冰冷的衣物特徵而已。

痛定思痛，我決定主動爭取觸撫孩子的機會。碰巧翌晨阿仔起牀，我發現他多手剪去了自己半邊眉毛，很自然地就帶最深的憐惜和慈愛，伸手細撫他的頭髮和眼眉，告訴他眉毛很快會長回來。阿仔沒有像平日般縮開，而是像小羊般接受我的輕撫。我大感安慰，之前錯過什麼不再重要，我已經擁抱當下了。

作者簡介：思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

文﹕葉杏麗

[Happy PaMa 教得樂 第243期]