辣媽CEO：「鎅手之嘛，繼續讀書！」

【明報專訊】瑪麗醫院兒童及青少年精神科診所，來求診的小朋友，什麼年紀都有，但當中一部分小朋友，不是ADHD也不是亞氏保加症，個個身體健康資質聰穎，那究竟為什麼要去精神科求診？

最近看到報紙一篇專訪報道，瑪麗醫院兒童及青少年精神科主管陳國齡醫生說，這班小朋友的「病因」，是有一個極度追求完美的父親或母親，當然亦有情况是父母親聯手，無所不用其極要孩子滿足他們的所需所想，做到他們的要求，結果孩子受不住壓力。日積月累，頂不住的，還是要繼續頂，既不懂得，亦不知道有什麼方法表達宣泄，結果都得了抑鬱和焦慮，要找精神科醫生幫忙。

精神科醫生見盡怪獸父母

陳醫生說在她的診症室裏，看到爸爸媽媽一張張懺悔的臉。其實已經是很難得了！會懺悔，起碼知道亦承認自己以往的所作所為錯誤。我見過不少不知悔改，堅持要孩子做到他們要求，要出人頭地、出類拔萃的不知所謂的所謂「父母」，這些子女作出自殘行為，也有自殺傾向，這些父母點止視若無睹咁簡單？甚至出言涼薄，稍為有血性良知，有半點惻隱之心的人都講不出口，根本不可能出自親生父母之口！

多年前我已寫過，有一個一直讀傳統名校品學兼優的女孩，升上中學之後面對排山倒海的功課及考不完的考試測驗，還要琴棋書畫十八般武藝樣樣皆標青，以滿足作為專業人士的父母的虛榮感。學校老師無意中發現女孩雙手鎅痕纍纍，於是通知父母及社工跟進，反而被那個做母親的指摘多管閒事，認為：「鎅手之嘛，又唔會死嘅！」女兒鎅手自殘的行為，父母早知亦接受，鎅完之後壓力情緒宣泄了平復了，又可以重新讀書繼續溫習，有何不妥？

白雪公主後母都自愧不如

記得當年不少讀者說我誇張作大，語出驚人危言聳聽博收視。今日陳醫生有同類型的真實個案。我自問見慣世面風浪，都未曾想過，情况可以蔓延惡化到國際學校的學生身上。原來個案中的小妹妹雖然讀國際學校，但家境及不上其他同學，所以媽媽更理直氣壯對女兒有更高的要求，不只要求讀好書咁簡單，成績更要好到將來可以憑獎學金讀Ivy League的大學。小妹妹長期受壓之下患上抑鬱症，鎅手自殘，被轉介到瑪麗醫院。陳醫生建議她入院觀察，被媽媽拒絕，認為她小小辛苦都捱不住，他日怎樣讀到好大學？反問醫生如此緊張為什麼？「鎅就由得佢，鎅咗舒服啲，之後繼續讀書咪得囉。佢又唔係要死。」

白雪公主的歹毒後母要是活在今日，只能自嘆自愧不如！

人無完人，事無完美，偏偏今日的父母個個以上帝自居，認為一切都可以根據自己的旨意行事。父母想要孩子品學兼優十項全能，成為他們心目中的「完美」孩子。問題是，孩子的基因來自父母，父母缺陷多多，孩子如何完美？

父母們，你的悔過書的內容，會寫什麼？身先士卒，我先寫，下個禮拜在此公開！

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長

文﹕張慧敏

[Happy PaMa 教得樂 第243期]