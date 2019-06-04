本周Focus．採訪手記﹕小一派位 不是一戰定生死

【明報專訊】剛過去的周六是小一統一派位放榜的日子，獲派心儀小學的，興奮心情可能還未平復；相反，不滿意派位結果的小朋友和家長或許仍然忙着叩門。

學校合適比名校更重要

採訪親子報道十多年，每年來到這個時間，總想找點全新角度，教大家如何在叩門時突圍而出，可是專家的說法年年如是，重點永遠離不開那幾點，要找新點子並不容易。不過想深一層，每年需要掌握升小資訊的，都是新一批的家長，所以我相信，只要資料夠實用、準確，對讀者來說也是有幫助的。

多年來，無論從受訪者，還是以過來人角度來看，替孩子尋找學校時，真的叫人心亂如麻，但事後回顧，也不過是一個經歷而已。常說為孩子找合適的學校比找一間名校更重要，是以小一過後，總有學生從名校跳回普通小學讀書，當然亦有人更上一層樓，插班考入最心儀的小學。人生變數實在太多，小一派位絕非斷定孩子一生的一場仗，因此無論結果如何，家長也毋須把它看得太重，倒不如多花精力去建立親子關係，提升孩子的身心健康，這樣似乎來得更實際。

（編按：由於稿擠，本期《升學攻略》暫停，下期待續。）

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第244期]