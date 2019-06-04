好去處：考邏輯解難 溝通合作 智破機關 密室逃脫

緊張刺激——LOST Junior打正旗號專為6至14歲兒童提供緊張刺激的密室逃脫遊戲，每間主題房都落足本裝修，高科技特效加上很多意想不到的電子機關，兩個小模特兒玩到不捨得走。（劉焌陶攝）

【明報專訊】提起「密室逃脫」，總令人聯想起暗黑、驚慄的恐怖氣氛，絕對是「兒童不宜」。不過，新近進駐荔枝角D2 Place的LOST Junior卻一反傳統，以兒童版密室逃脫作招徠，透過以科幻、歷險、童話故事作藍本的真人實境冒險遊戲，提升小朋友的邏輯思維、創意解難、逆境智商、溝通合作等軟技能，肯定愈玩愈醒目！

文︰沈雅詩

小模特兒︰Zachary、Macaiden

跟室內遊樂場、Playhouse的「放電」性質不同，密室逃脫需要小朋友運用更多腦筋，而且講求和同伴之間的合作，「我很鼓勵小朋友在這30、40分鐘內，完全放下手機，不需靠網上資料，又或者透過書本輔助，而是完完全全運用自己的知識、智慧、創意、邏輯思維、好奇心等，再加上和隊友的良好溝通及互相合作，務求在指定時間內破解謎題，成功逃脫。」LOST Junior聯合創辦人胡滿園（Rick）說。

針對小玩家 謝絕陰森氣氛

LOST Junior主要針對6至14歲的小玩家，房間內所有佈局、設施都從「兒童友善」的角度出發，謝絕陰森、詭譎的氣氛，以簡潔易明的句子作出解謎提示，而所有提示牌亦放置在小朋友視線可閱讀的位置上。此外，房間亦有閉路電視，用來給家長及工作人員監察室內情况，確保孩子人身安全；當小朋友有需要即時離開房間，例如上洗手間，他們亦可按動緊急掣，房門便會自動打開。

Rick補充，該店目前有4間主題房，包括神秘國度亞特蘭提斯、金碧輝煌的失落帝國、消失的囚犯1962和魔法學院。「每間房難度不一，考慮到小朋友需要破解多重機關才能夠逃出生天，所以我們給予他們3個錦囊，小玩家有3次機會向工作人員索取貼士。我們會盡量提示，但不會直接給答案，目的是鼓勵小朋友多思考。」

■難度最低•消失的囚犯1962

任務︰被譽為全球最高設防監獄Alcatraz幾十年來有過百名囚犯嘗試逃獄，可惜無一成功。直至1962年有3名天才囚犯逃獄成功，至今仍下落不明。小玩家要化身成記者，並趁監獄人員換班時潛入監獄，找出當年3名囚犯成功逃獄的真相。

■難度最高•魔法學院

任務︰六芒星魔法一直為魔法世界提供神奇力量，使魔法世界正常運作。可是，有一天，魔法學院裏的六芒星魔法陣受到詛咒，令學院陷入混亂。參加者要化身成幾個不同本領的巫師，合力解開詛咒，拯救魔法學院。

■INFO

LOST Junior

地址︰荔枝角長順街15號 D2 Place TWO二期304舖

時間︰周一至五上午11:45至晚上9:00；周六日及公眾假期上午11:00至晚上9:30

對象及收費︰6至14歲兒童（家長可購票陪同），每人$150，預訂房間須2人起，限時35分鐘

網址︰www.lostjunior.com

查詢︰2890 2093

[Happy PaMa 教得樂 第244期]