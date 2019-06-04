家家有禮：萌爆XO化身雜貨店檔主

【明報專訊】可愛Sanrio朋友大駕光臨，令去街市都成為一種樂趣！領展街市首度與Sanrio合作攜手推出「領展街市‧ SANRIO CHARACTERS街市同『萌』」活動，一眾大熱Sanrio角色分別以不同得意店主造型現身七大街市，與市民見面，例如Bad Badtz-Maru（XO）會於屯門蝴蝶街市化身雜貨店檔主，忙於準備各式各樣的貨品。其中南昌薈街市更會有別注版 Monkichi禮品換領活動，與大人小朋友一同分享快樂。

此外，領展更與Sanrio首度推出領展街市聯乘SANRIO CHARACTERS 的期間限定精品，只要於7日內消費滿指定金額，即有機會換領萌爆木製杯墊、健康食譜枱墊或摺疊式環保購物籃，禮品先到先得，換完即止。

■「領展街市．SANRIO CHARACTERS街市同『萌』」活動

日期：即日至6月30日

地點：蝴蝶街市、富東街市、何文田街市、樂富街市、南昌薈街市、TKO街市、禾輋街市

■送SANRIO CHARACTERS萌爆木製杯墊

領展街市送出SANRIO CHARACTERS萌爆木製杯墊（一套四款）予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲禮品一份。截止日期：6月11日，送禮詳情刊於報章。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第244期]