買物情報：一站式概念店 體驗購物樂 掃盡兒童潮物衣飾
文章日期：2019年06月04日
【明報專訊】隨着科技發達，近年很多人的購物模式都有所轉變，更有不少人為了貪方便而轉向網購，足不出戶。不過，與親友行街shopping、「親手摸親眼看」的樂趣，始終比「手指購物」多。而說到方便，最近有專售小朋友用品的商店為大家提供一站式購物服務，不再只售賣單一牌子或產品，而是有齊父母和孩子所需，讓爸媽一次過飽覽豆丁衣食住行的潮物。
文︰顏燕雯
模特兒：Yoyo & Cat
5大分類 由衣飾至玩具
只要你是潮爸潮媽，都會聽過C.P.U.這個品牌，以往它主要為年輕人及大人提供生活及潮流資訊，但最近特別為小朋友開設了集益智玩具、潮流童裝、童袋，以至生活及娛樂用品的生活概念店C.P.U. Mini，引入5個主要類別的品牌及產品，包括潮流鞋履衣服、益智及親子互動玩具、童裝袋款、創意娛樂產品及生活用品，把他們從頭到腳都照顧得貼貼服服。
◆潮流鞋履衣服
C.P.U.經常為大家帶來最新最潮的鞋款及服裝，C.P.U. Mini又怎會例外？如PUMA × 芝麻街Sesame Street 50周年童鞋、Converse × Hello Kitty親子鞋款、Onitsuka Tiger經典鞋款MEXICO 66等，讓小朋友都可以尋找到最合適自己的風格。
◆童裝袋款
小朋友使用的袋款，除了要潮要可愛，還要夠實用！多個功能性及品味兼具的牌子如環保背包Affenzahn、北歐國民護脊書包Beckmann、簡約輕便的Hellolulu都可以在這裏找到。
◆創意玩具
何謂「好」玩具？高質素的玩具不但能讓小童學習成長，亦可以與爸媽產生互動，增進感情。這裏有魔術道具、4M STEAM創意教育玩具、Clics訓練組織能力積木等，全部有助孩子思考及與人分享互動。
◆童用器材
科技產品日新月異，小朋友也不能執輸！國際專業的兒童器材，如耳機、相機等，性能媲美一般器材，設計更加令小朋友一見傾心！
◆生活用品
小童所需的生活用品，五花八門，由潤膚乳、毛巾、太陽眼鏡以至文具都可以在這裏慢慢挑選，除了有小朋友最愛的卡通牌子產品，亦有天然護膚品、天然植物嬰兒服裝等，囊括初生至中小學生所需。
■INFO
C.P.U. Mini
地址︰九龍尖沙嘴河內道18號 K11購物藝術館1樓122 號舖
查詢︰2412 1809
[Happy PaMa 教得樂 第244期]