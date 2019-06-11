讀樂樂：以幽默想像 克服現實艱辛

【明報專訊】歡迎大家來到「菜姨姨讀書會」。到了年中的這個月，總有很多傳聞，什麼「五窮六絕」、「六月飛霜」似乎都不太吉利吧！也許，透過佐野洋子的作品《沒有神也沒有佛》來為大家打打氣，一起感受她是怎樣以幽默的態度去面對現實世界。

佐野洋子 笑對殘酷生活

1938年於北京出生的佐野洋子，才滿7歲，就開始面對殘酷的生活。日本戰敗令他們不得不舉家回鄉，父親失業，哥哥早逝，與母親愛恨交織的情意結；加上成年後面對婚姻困擾，要獨力撫養孩子等等，都造就出她堅強和務實的個性。幸好她擁有豐富的想像力，能夠將現實轉換成虛構，再以虛構的世界來克服現實的困難，令她不會怨天尤人，反而勇於面對自己。

學習小貓 安靜面對死亡

還記得佐野洋子廣為人知的繪本《活了100萬次的貓》嘛？故事中貓死過100萬次又活過來100萬次，自誇比誰都了不起；但當牠遇上生命中的最愛，組織溫馨家庭，直到生命終結，才令牠不再眷戀活着，從此再也沒有活過來。當重溫這故事時，總會思考愛與生命的價值，不妨借助《沒有神也沒有佛》來一併聯想，正如第6章「普普通通的死」，洋子思索自己心愛的小貓得了癌症，能安靜面對，相比起人類罹癌的恐懼，又哭又鬧，詛咒痛苦，不禁肅然起敬，更寄望自己要死得像小貓，要普普通通的死，確實是「什麼時候死都無所謂，不是今天也無妨」。

佐野洋子於2010年離世，享年72歲。當初她知道自己患癌後，她問醫生兩個問題：「還有幾年？」「到死之前要花多少錢？」她確實錢都夠花後便對醫生說：「請不要延長我的壽命。」還努力擁抱活着的時刻，就連折磨了她數十年的憂鬱問題也不藥而癒！其實當自己知道死之將至，也沒什麼不好，重要的是我們有沒有足夠的自由，選擇走到生命終結的方式。

◆《沒有神也沒有佛：佐野洋子的老後宣言》

作者：佐野洋子

譯者：陳系美

出版社：木馬文化

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文︰菜姨姨

[Happy PaMa 教得樂 第245期]