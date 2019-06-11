遊子歸加：是污糟還是自然？

【明報專訊】移民之後，經常告誡自己不要說香港怎樣怎樣，入鄉隨俗就是第一宗旨。自己如此，對孩子更是毫不猶疑。在小學裏，不論是衣食住行各方面，其他同學仔的習慣如何，我們也會盡量跟隨。一年下來，兩個小孩都已經和其他小朋友打成一片。大家各自到彼此的家裏play date，每個星期都熱鬧得很。

不過在融合的過程之中，最難接受，甚至乎我覺得應該永遠都無法完全融入的，必然是有關衛生整潔這一環。

我這一輩七八十後對香港衛生的改變應該記憶猶新。當年衛生情况儘管已經比以前大有改善，不過個人衛生意識還是很低，用公筷、出入飲食前要洗手，生病要戴口罩，這些基本動作，在SARS之前根本無人過問，但現在大部分人對這些衛生要求都慎之重之。到成為父母，對衛生就更嚴謹：消毒紙巾不離手，什麼小孩子能拿得上手的都要擦拭一番。出入公眾洗手間更加是嚴陣以待，清潔好才讓小孩使用，不少家長都苦笑說，沒有想過竟然會有一天，自己抹乾淨過全香港各地的大小廁所。也不知道從何時開始，大人小朋友的背包上都帶着一支酒精搓手液，恍似這個世上惡菌無處不在。

不過也難怪。試過SARS，誰又敢掉以輕心？

習慣滾地 背包隨地拋

上次說過遊樂場是對新移民的一次震撼教育，那麼衛生這方面的震撼就更大了。首先加拿大的孩子對於在地上打滾這回事完全不放在心上。可能因為在課室裏都是坐在地上上課，所以不管是在學校走廊或者在遊樂場上，誰都會隨便直接滾在地上看書玩耍。像日本的學校打掃得一塵不染就算了，但這邊的清潔水平卻不怎麼樣。到了下雪季節四處灑鹽的時候，鹽巴和水漬斑駁的情况就更是慘不忍睹。最後孩子們回家，那一身衣服的骯髒程度簡直堪比地布。衣服如此，那雙小手有多髒就更不言而喻了。不管怎麼叫他們勤洗手，但孩子們還是習慣隨手擦眼挖鼻拿東西吃，看着令人膽戰心驚。

個人習慣也是隨便得很。背包和衣物， 甚至是午餐袋，也是統統往地上一丟就是，不管是在走廊還是廁所。不錯，是廁所。所以也常見成人去洗手間的時候，把自己的背包往地上一摔就開始解手，完全不管地上是什麼狀態，要是多想一點就會覺得十分可怕。這種隨便亂丟的習慣可能是從小養成？

孩子骯髒卻少病

但話說回來，這邊孩子儘管要多髒有多髒，卻也不多生病。就是連醫生都不鼓勵經常使用消毒產品，認為這樣會讓我們經常處於無菌狀態，對免疫系統並無好處。自孩子出生起，我們一向對衛生都非常謹慎，現在孩子要在這樣「有機」的環境下成長，心裏面還是很糾結。不過每個同學都這樣，我也只好隻眼開隻眼閉了。教誨的着眼點，也從衛生轉為着眼於個人的整齊習慣。看着這兩個「活體細菌培植皿」回家，頂多只能要他們立刻更衣洗澡，不把衣服亂丟，便於願足矣。

作者簡介：正職工程，兼職臉書專頁《馬拉松看世界》的責任編輯。最想有一天不用工作，可以全職跑步跑山。中年回流加拿大，一切重新開始。每天和兩個孩子闖蕩加國大世界。

著有《馬拉松‧歎世界》。http://www.facebook.com/edkinphoto

文﹕Edkin

[Happy PaMa 教得樂 第245期]