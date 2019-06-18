暑期親子班﹕畫沙畫做陶藝 親子關係注入正能量

沙畫是一種表演藝術，從中可訓練作畫者的思考力及手眼協調能力。（劉毓霖攝）

親子沙畫是一個很好的親子溝通平台，因為他們必須有充足的默契、相同的意念，才能合作完成一幅作品。（劉毓霖攝）

【明報專訊】一年到晚，為了做功課，以及應付大大小小的測默、考試，無數家庭都變成戰場，父母與子女每晚都陷於交戰角力中，傷透彼此的關係。一於趁暑假，好好修補一下吧！坊間有很多不同類型的暑期親子課程，透過一起玩、一起學，讓家長與小朋友可換個角度看對方，學習互相欣賞，為親子關係注入正能量。

文：沈雅詩、許朝茵

小模特兒：Melanie、Zoe、Cruz

◆藝術之旅

合創沙畫 培養默契

小朋友與生俱來就喜歡玩沙，透過這個媒介跟他們建立關係，肯定事半功倍。然而，玩沙不一定要勞師動眾去沙灘，在室內靜靜地創作沙畫，又是另一番樂趣。香港扶幼會將於暑假舉辦「親子沙畫班」，鼓勵家長與子女擁抱同一個天空。

導師之一的沙畫藝術家馬穎章（馬仔）表示，沙畫是一種即興表演藝術，從中可訓練參與者的思考力及手眼協調能力，而所用的工具亦很簡單，僅是一堆沙粒和一個沙畫專用的燈箱，已經可以帶領作畫者走入不一樣的世界。「沙畫是一種很個人化的藝術，尤其是關上燈練習時，你的注意力只會集中在燈箱上，不會在意身邊的人。當你全程投入時，便很容易把潛意識的感受表露出來，並抒發、投射在作品之中，當內心的煩瑣拿了出來，離開時便倍覺輕省。」

至於親子沙畫，馬仔則說有助促進關係，「親子間可以透過這個新媒體建立溝通平台，因為每幅畫都是採用合作形式，大家要溝通、商量怎去完成。另外，沙畫講求創意，不一定是成年人比小朋友優秀，當子女做得比自己好時，家長又多一個渠道欣賞孩子。學習欣賞你的拍檔很重要」。

■INFO

親子沙畫班

對象：升K2至小六的小童及其家長

日期：7月4至25日（逢周四）；

8月3至24日（逢周六）；

8月5至26日（逢周一）

時間：上午10:30至中午12:00或下午3:00至4:30

地點：土瓜灣盛德街44號香港扶幼會 匯豐銀行慈善基金讀寫發展中心

費用：$1600/4堂（包括1名學童及1名成人）

主辦單位：香港扶幼會 ART@LDC

查詢：2624 6777

詳情：goo.gl/JHD9au

[Happy PaMa 教得樂 第246期]