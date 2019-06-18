好去處﹕自製「拍打棒」慰勞爸媽辛勞 農莊學按摩享受親子樂

（圖11）賞魚看花﹕活動中小朋友亦有自由活動時間，在大自然玩樂一番，包括餵錦鯉、於魚菜共生池觀賞水生植物等。（劉焌陶攝）

（圖10）親親植物﹕農莊內栽種了很多不同種類的植物，如薰衣草、檸檬、指天椒等，小朋友可以在導賞中用手摸、用鼻子嗅，親身感受不同植物的味道和形態。（劉焌陶攝）

（圖9）自製刨冰﹕農夫廚房是製作小吃時間，可以選擇做雪糕或刨冰等，甚至是一些健康小食，由於天氣炎熱，小朋友選擇了做刨冰消消暑。（劉焌陶攝）

（圖8）親子包餃﹕活動包括了午餐時間，飯菜有紅米飯、雞翼等，而參加者亦會一同包餃子，在午餐時享用成果。（劉焌陶攝）

（圖6）認識穴位﹕人體有很多不同的穴位，導師利用特別印製的毛巾「孝親動腦巾」，教導小朋友不同穴位位置，包括太陽穴、風池穴等，讓他們和爸爸媽媽一起用親子按摩的方式互動。（劉焌陶攝）

（圖5）紓緩痠痛﹕拍打棒發揮效用的關鍵在於兩道小縫能卸力，輕拍於痠痛或疲累位置時並不會疼痛，反而有按摩的紓緩感。（劉焌陶攝）

（圖4）刻上圖字﹕最後更可以用電鑽在竹棒上刻上名字或圖案，成為獨一無二的拍打棒。（劉焌陶攝）

（圖3）各司其職﹕若小朋友年紀較小，可以負責一些簡單的工序，例如用銼子或紗紙把竹子披口弄平滑。（劉焌陶攝）

（圖2）接觸新工具﹕其中一個步驟是要用刀和槌在竹子上切割出兩道小縫，這些工具平日小朋友未必會接觸得到，但在家長協助下，全無難度！（劉焌陶攝）

（圖1）人手製作﹕一支竹子，可以靠你的一對手變成消除疲勞的好幫手。導師會向大家示範如何製作，並讓家長和小朋友一同合作逐步去做。由於想大家依靠雙手完成，所以即使要鑽孔，導師也沒有選擇用電鑽，而是用最傳統的手搖鑽，這個工具看似複雜，但原來小朋友也能輕易掌握。（劉焌陶攝）

【明報專訊】爸爸媽媽每天辛勞工作和照顧我們，完全不問收穫，不過小朋友年紀還小，未必有錢買禮物、請食飯來報答他們。其實小人兒除了可好好孝順和做個乖孩子作回報，還可以親手給爸媽一些驚喜，就是製作獨一無二的拍打棒及學習按摩，給勞碌了一整天的爸媽，邊享受親子樂邊消除疲勞，對於父母絕對是最佳的報答。

文：顏燕雯

小模特兒：喜而、心螢、倩苗

去農莊玩都可以盡孝道？沒錯！主力為社區團體及學校設計農耕和手作活動的一對手學園，最近舉辦了一個以孝親為主題的活動：孝親按摩系列——「手」「竹」情深，適合家長和小朋友參加。在大約5個多小時的活動中，包括親子以竹為材料製作拍打棒、小朋友學習穴位按摩、親子按摩時間、包餃子、農夫廚房及五感花園導賞，足以讓一家大小，甚至老中幼三代度過愉快又充實的大半天。

◆活動一：製作竹拍打棒（圖1-5）

◆活動二：學習穴位按摩（圖6-7）

◆活動三：包餃子午餐（圖8）

◆活動四：農夫廚房（圖9）

◆活動五：五感花園導賞（圖10-11）

■INFO

孝親按摩系列——「手」「竹」情深

地點︰元朗錦田大江埔村99號一對手學園

費用︰每位$170，大小同價（20人成團）

報名及查詢︰9783 7146（家寶）、6028 8285（Johnny）

[Happy PaMa 教得樂 第246期]