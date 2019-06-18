好去處﹕自製「拍打棒」慰勞爸媽辛勞 農莊學按摩享受親子樂
文章日期：2019年06月18日
【明報專訊】爸爸媽媽每天辛勞工作和照顧我們，完全不問收穫，不過小朋友年紀還小，未必有錢買禮物、請食飯來報答他們。其實小人兒除了可好好孝順和做個乖孩子作回報，還可以親手給爸媽一些驚喜，就是製作獨一無二的拍打棒及學習按摩，給勞碌了一整天的爸媽，邊享受親子樂邊消除疲勞，對於父母絕對是最佳的報答。
文：顏燕雯
小模特兒：喜而、心螢、倩苗
去農莊玩都可以盡孝道？沒錯！主力為社區團體及學校設計農耕和手作活動的一對手學園，最近舉辦了一個以孝親為主題的活動：孝親按摩系列——「手」「竹」情深，適合家長和小朋友參加。在大約5個多小時的活動中，包括親子以竹為材料製作拍打棒、小朋友學習穴位按摩、親子按摩時間、包餃子、農夫廚房及五感花園導賞，足以讓一家大小，甚至老中幼三代度過愉快又充實的大半天。
◆活動一：製作竹拍打棒（圖1-5）
◆活動二：學習穴位按摩（圖6-7）
◆活動三：包餃子午餐（圖8）
◆活動四：農夫廚房（圖9）
◆活動五：五感花園導賞（圖10-11）
■INFO
孝親按摩系列——「手」「竹」情深
地點︰元朗錦田大江埔村99號一對手學園
費用︰每位$170，大小同價（20人成團）
報名及查詢︰9783 7146（家寶）、6028 8285（Johnny）
[Happy PaMa 教得樂 第246期]