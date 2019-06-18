活動推介﹕小模特兒踏上舞台做善事

【明報專訊】若你的小朋友擁有表演才華，又渴望成為新一代的兒童模特兒，那機會來了。由金域假日酒店及勵智協進會合辦的「兒童慈善時裝秀」，將給予他們一個在舞台上當小小模特兒的機會，不單可一展所長，還可以做善事，一舉兩得！

活動將於7月在金域假日酒店舉行，HK Talent Star將為參加者特設「2小時兒童模特兒訓練」，藉此增強他們的自信心及培訓其獨立能力。而每名參加時裝秀的小朋友，除各可獲贈慈善機構頒發的證書外，更可得到由AIGLE、Emporio Armani Junior 、Dr. Kong及 Kiehl's送出的超過$6000豐富禮物。大會還請來著名DJ車淑梅擔任司儀，並邀得2018亞運武術銀牌得主及2018香港傑出運動員莫宛螢表演武術。

活動乃透過慈善自助午餐及捐款形式報名，籌得款項扣除成本開支後，將撥捐勵智協進會作慈善用途。勵智協進會成立於1989年，為家長自助組織，宗旨是培養智障人士獨立生活能力、為智障人士爭取福利和權益。由於沒有定期資助，需要不時向社會募捐，透過是次活動，小朋友不但可以獲得舞台經驗，更可幫助有需要的智障人士。

■「兒童慈善時裝秀」

日期：7月14日（周日）

時間：中午12:00至下午3:00

地點：金域假日酒店麗晶殿地下3樓

參賽年齡：3至12歲

參加方法及詳情：www.ideal.org.hk

查詢：2386 2607、2728 8377（勵智協進會）

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第246期]