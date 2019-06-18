【明報專訊】建一棵樹 作為大廈標誌

以建築師為目標的沈朗軒（10歲），在工作坊中設計的大廈外形相當有創意，在建築物頂部放置一棵樹，用作大廈的標誌。而在導賞團中，他最喜歡看七彩玻璃及舊中銀大廈的石獅子，「之前已知道舊中銀大廈有兩對石獅子，一對在正門，一對在側門，今次可以親眼看到，而且有導賞姐姐在場解釋，感覺有趣。之後也參觀其他建築物，見到很多不同的大廈，希望之後也有機會看香港其他特色建築」。

預留高層給長者住

關凱晴（9歲）設計的住宅大廈設有很多窗戶，可以遠眺海景，而且也種了不少植物，加入了綠化元素。她更預留了高層單位予長者居住，「因為老人家住在空氣不好的地方，會較易病倒，高層單位的空氣及景觀也較好，所以給長者住」。凱晴有這個構思，全因她與祖母感情要好，設計時也顧及祖母的需要。

空中天橋連接兩廈

蘇庭朗（10歲）設計了一座相連大廈，兩座大廈之間靠空中天橋（sky bridge）連接，屬多用途大廈。頂層部分是酒店，中間的單位則是住宅，另設有無邊際泳池（Infinity Pools），大廈也有顧及通風元素。整個設計最突出之處，是頂部畫上熊貓樣子，兼具創意及實用。其實庭朗於小二開始喜歡欣賞高樓大廈，發現部分建築物形狀特別，更想知道它們的內部結構，「所以不時叫爸媽帶我去看有關建築的展覽，之前去過上海及廣州的城市規劃館，看到他們的城市模型、展品及簡介，印象很深刻。今次從活動中，學到城市中的大廈，不應建得太密集，才能有助改善社區環境」。

[Happy PaMa 教得樂 第246期]