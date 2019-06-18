校園筆陣．君子之道：何不給自己一個讚？

【明報專訊】無論一個人能力有多高，也會有處理不到的事情；即使屢嘗成功滋味的人，偶爾也有失敗的時刻；無論你如何做到最好，也會有人不喜歡你。與其常擔憂別人是否滿意，不如先給自己一個讚，肯定自己的價值、欣賞自己的付出、相信自己的貢獻。

每天寫下做得不錯的事

作為校長，好像高高在上，其實我也有缺乏信心的時候，但憑着心底的座右銘——「相信自己可以一點一滴地進步，雨後總有天晴」，這句說話，助我跨過大大小小的難關。每天一起牀，我便會對着鏡子說要努力，讓今天的自己比昨天的自己進步一點點；每天下班後，我亦會寫下今天自己做得不錯的事情，大大小小，一般都有兩至三項。例如，我到2A教室與學生共晉午膳，和他們打成一片；又或是與幾位家長愉快交談、在成長課教導學生如何感恩、完成了一份校務議程、簽了一份商業活動的合約、完成會議等等，我稱之為「郭校長快樂寶庫」。當自己有灰心失落時，我便會翻閱這個寶庫，很快又會笑起來，重拾自信，繼續前進。

快樂可從感恩開始

要對待自己好一點並不困難，只要學懂自製快樂，活出自己，不要把焦點放在別人身上，與人比較、羨慕別人，所謂「坐這山，望那山，一事無成」，否則只會變成大輸家。快樂可以從感恩擁有開始，由家庭做核心，再擴展至工作，然後再到社會，從這三方面尋找要感恩的人與事。我們對未來要抱有樂觀的態度，對生活要滿足。但不要忘記，快樂應該包含哭泣的經歷，因為沒有這些傷痛的經歷，就不能認真地享受快樂的感覺，沒有失敗哪有成功呢？

我鼓勵各位讀者要相信自己的影響力，相信我們可以改變對方的想法、處事態度和事情的發展。我們不妨先留意自己說話的用語、待人接物的態度，並嘗試代入對方的處境，慢慢地，你會看到對方因你而轉變，你亦會學懂從小處欣賞別人。

我在上幾篇文章亦有提及到，人是可以透過別人的少許舉動而作出轉變的。我現在身邊幾個最好的朋友，都是曾經很討厭我，甚或攻擊我的人，但現在，他們已經成為陪我共度生命每一刻的人。

我很感恩有機會藉着報章，讓我以教育工作者的身分與大家同行，我要在此給大家及自己一個大大的讚。盼望大家也善待自己，共同散發正能量。

作者簡介：求知慾強，徜徉於教育、英國文學、藝術、正向心理學、犯罪心理學、管理學等不同的領域。「你是你所想，而非你想你所是」，永遠懷着一顆善良的心持續做對的事，深信僕人領導能吸納一班願意和你乘風破浪的團隊。

文﹕郭超群（德信學校校長）

[Happy PaMa 教得樂 第246期]