喜閱愛麗絲：閱讀月的喜閱小點子

【明報專訊】走進愛麗絲的奇幻世界

為了進一步推廣閱讀風氣，學校的圖書館主任都出盡法寶，舉辦不同的閱讀活動，豐富學生的學習體驗。筆者配合世界閱讀日，在每年4月份均會策劃大型的主題閱讀月，期望以創新、好玩又多元化的閱讀活動，吸引及帶領我們的孩子走進喜「閱」新時代。今年，筆者就以iSTREAM概念來策劃各項活動，iSTREAM是橫跨多個學科的綜合教學，可說是非常創新的概念。筆者選用了經典童書《愛麗絲夢遊仙境》作為閱讀月的主題，期望孩子可以一同走進愛麗絲的奇幻世界，體驗閱讀的喜悅！閱讀月包括幾十項不同類型的閱讀活動，而當中的主題閱讀日，是大型的跨學科主題式活動。

童話故事裏學習科學

本年度的閱讀日主題：「在童話故事裏學科學」（經典文學×科學），筆者選用了童話故事《愛麗絲夢遊仙境》的情境導入科學學習（STEM），以科學、人文、展示（Science, Humanity and Exhibition, SHE）為主軸，串連跨科學習。以童話故事情節設計的互動式科學演示展覽，搭配上DIY科學手工活動及IT科技的應用，導入更多探究式學習的經驗。

此外，筆者又把學校的禮堂外內都佈置成愛麗絲夢遊仙境般，供全校師生參與不同的閱讀攤位。攤位小點子包括書中人物模型製作、愛麗絲珍品展、帽子先生的瘋茶會、紅心皇后的槌球遊戲、消失的柴郡貓、兔子先生的時鐘、塗鴉玫瑰園、白玫瑰與紅玫瑰書中名句書籤DIY、小書蟲AR書及立體書展覽等。這些活動不但配合了各科目的學習，也使科學及經典文學藉由遊歷進入學生的世界，讓孩子感受到一個全新的體驗，同時，也體現了iSTREAM閱讀教學新模式。

作者簡介：資深學校圖書館主任，熱愛文字，兼且創意無限。著作包括《一書一天堂——圖解家校讀書會》、《愛麗絲老師讚好的50本必看童書》等。

文﹕董雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第246期]