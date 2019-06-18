小學雞媽媽：你能不憤怒嗎？

【明報專訊】6月一個懊熱的下午，103萬人上街反對《逃犯條例》修訂草案，包括不少與孩子同行的爸爸媽媽。當日乍晴乍雨，路上密密麻麻都是揮汗的人，而前進的狀態頂多只算蠕動，真令人難受。可是人們行行站站、站站行行，最激烈也不過喊幾聲「開路」而已。隊伍中，朋友自嘲香港人的秩序——什麼都不用，只要畫一條線，大家便乖乖排隊。而這些年間，我們和平遊行了幾次？被認真聆聽了幾次？走在這樣和平而堅忍的人兒中，有時令人感到悲哀。

因為愛而選擇反抗的年輕人

103萬人一步一腳印，加上大律師公會和律師會等專業團體的加持，民意已經非常清晰。同行念中一的孩子說：「如果咁和平咁多人嘅遊行，政府都唔聽，就唔可以怪人用其他方法去爭取……」然而，這樣顯淺的道理，我們傲慢的政府卻偏不理會。那群佔着權力高位、用奇怪邏輯來思考的大人，以「你們都不懂只有我才懂」和「很多人反對但我們將如常推行」來回應。對於因為愛而選擇反抗下去的年輕人，他們送上亂棍、催淚彈，和足可致命的布袋彈和橡膠子彈。

把和平表達意見踩在腳下

6月12日，政府以平暴之名，把荷槍實彈的警隊，擺到了香港市民和學生的對面，逼迫同一個城市的人互相仇恨。我們看了受傷的警察，但看到更多的是血流披面、絕望痛哭的年輕人。這種以傲慢和仇恨主導的管治方式必須被強烈譴責。如果真會出現「暴徒」，也只能是香港特區政府自己製造出來的——它把所有和平、理性、守法表達的主流意見踩在腳下，把熱愛這片土地的年輕人都當成敵人，粗暴強行修例至不惜開槍後還荒謬絕倫地以慈母自居……

你能不憤怒嗎？

一個不畏於傷害孩子的城市，即使贏得了暫時的、虛假的和諧，也必將是沒有未來的！我們要求政府立即撤回《逃犯條例》修訂草案，停止暴力對待年輕的示威者。作為孩子真正的父母，請用盡一切力所能及的和平方式保護這片土地，不要辜負把孩子帶到這個世界上，可以有尊嚴有自由地活下去的、這一個最卑微的願望。

作者簡介：家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）

文﹕蘇美智

[Happy PaMa 教得樂 第246期]