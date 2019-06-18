日式育兒記：帶MJ兄弟回肯尼亞

【明報專訊】在寫這篇文章的時候，我正在坐飛機從肯尼亞回家途中。今次已經是我第四次去肯尼亞了，但帶小孩遠征卻是第一次。由於MJ的嫲嫲有腳患，6年前出席過我們日本的婚禮後，已經不能再坐飛機，當我們想帶MJ探她的時候，我卻發現了懷上細佬，所以她一直沒有見過MJ，這一次終於可以一償我奶奶的心願，見到兩個寶貝乖孫。

出發肯尼亞之前，我們已經做好準備工夫，預先見醫生，幫小朋友打黃熱、甲型肝炎及急性腦膜炎等預防針，由於我們只會逗留奈洛比，那邊瘧疾的情况比較不嚴重，醫生也說我們不需要服食任何藥物，只需做好防蚊措施便可以了。不過5、6月是雨季，晚上只有7、8度，所以我們需要帶備大量的禦寒衣物，但也要為晴天帶備夏天衣服。我們一行四人，差不多帶了全個衣櫃的衣服。坦白說，帶MJ我不擔心，但要帶僅僅一歲的細佬，連婆婆也擔心得徹夜難眠。

嫲嫲見兩孫兒 泣不成聲

到達機場後，嫲嫲看見MJ及細佬，從遠處已經見到她跑過來，抱着他們後開始哭了，泣不成聲，看了這個場面讓我覺得有點兒內疚，因為我們沒有安排好一切，讓奶奶久等了。我們安頓好過後，奶奶便帶我們去探望一眾親戚。探親戚前，傳統上也會買一些日用品如麵粉、米、油等作探訪之用，而肯尼亞人原來有個挺有趣的傳統，當我們到達親戚家時，他們先示意我們坐下，親戚們會一行二人，預備好一壺暖水、一個盆、一瓶洗手梘液和紙巾，前來我們座位前，然後叫我伸手在盆上，倒水幫我洗手，另外一個人幫我倒梘液，洗完後再遞上紙巾，這個是歡迎客人的一個禮儀。然後，親戚們便會端上他們在花園自家種的水果來，切得整整齊齊讓我們享用。拜訪完畢後，他們便會送一些生果，或者自家田園種植的香草給我們，有一次奶奶說喜歡他們家的羅勒，親戚們便隨手在田園裏摘數株草，讓奶奶可以在她自己的田園裏種植。有些比較客氣的親戚，更會把自己養的雞或者鵝送給我們，所以每次拜訪我們也滿載而歸。

今次發現肯尼亞在這短短時間改變了不少，道路寬闊了；外國人多了，肯尼亞人對亞洲面孔也不再陌生；每區也建了不少適合一家大細的商場，隨處也能看見法國超市家樂福的蹤影，連同嬰幼兒設施也增加了，而自從2013年的恐襲後，肯尼亞政府加強了不少保安，每逢進出商場或人多的地方，也必定有保安駐場，感覺比較安全。逗留了兩星期多，總算見了大部分親戚，看了多不勝數的動物，仍然覺得不夠。當看見夫家的城市在不斷進步的同時，自己的城市卻在不斷退步，確實有點兒難過。

作者簡介：新手媽媽，最愛DIY玩具，與肯尼亞爸爸生了個椰菜B，最近移居日本生活，盼與兒子一起經歷快樂童年。

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文﹕椰菜媽

[Happy PaMa 教得樂 第246期]