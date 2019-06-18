言語自聊：S音的迷思

【明報專訊】「我的小朋友講不到S音的字，有問題嗎？」無論在治療室還是朋友口中，每個言語治療師也必定答過這條關於S音的咬字問題，為什麼S音這麼難發音？為什麼「S音問題」這麼常見？有什麼方法可以訓練？今天就為大家揭開S音的迷思。

連發兩個輔音會更難

家長們所說的S音，一般是指所有輔音（consonant）為S開首的字，由於S音於世界上不同語言中都十分普遍，所以不論你說中文或英文，都很容易給家長發現。在廣東話中，S音的例子有「沙、小、衫、梳、書、水」等；英文則是以S開首的字，例如：sea、sit、some等。另外，英文還有一些比較難發音並以S開首的複輔音（consonant cluster），意思是一個字的開首有兩個或以上的輔音，如/st-/、/sp-/、/sk-/等，就像star、stop、skirt、spring等等。讀這些字的時候，我們需要在短時間內連續發出兩個輔音，所以會更難一點。如果小朋友未能掌握廣東話的S音，通常也有這些英文複輔音字的發音問題。

「衫」變「擔」 「水」變「隊」

常見的S音錯誤，例子有將「衫」讀成「擔」、「水」讀成「隊」、「梳」讀成「多」，這些錯誤都是因為舌頭位置不正確，加上前排牙齒沒合好，造成錯誤。這種錯法在3歲半之前是正常的，因為發音不準是小朋友學習發音的過程之一，大部分小朋友亦會有此錯誤。到3歲半到6歲之間，一般來說，如果小朋友只是說S音不準確，沒其他咬字問題，家長其實不需要太擔心，因為有本地研究指出，七成小朋友要到大概6歲，才能完全掌握到S音。

另一種錯誤是說S音時，小朋友的舌頭伸得太前，到門牙之間，令S音聽起多了「氣流聲」，雖然聽起來仍辨識到是S音，但實際發音是不正確。這發音位置的錯誤，很多時候跟吃得太多奶嘴，或是習慣用口呼吸所致。

訓練時拉長S尾音 像蛇叫

要訓練S音，我們通常會由單音節開始，即是拉長S的尾音，說「S──」，就像模仿蛇的叫聲一樣。有時，我們會給予一些提示，讓小朋友明白發音的位置，例如提醒小朋友要「合埋牙齒，然後Ｓ──」，又或是在小朋友面前放一塊鏡，讓小朋友看到如何把門牙合好。

家長也可以設計遊戲，令小朋友多加練習，好像在紙上畫出不同長短的蛇，根據蛇的長短來練習S音的長度等等。把單音節慢慢練好後，我們才開始練習單字，例如讀出沙、梳、小等字。記住，發音也是一種學習，而學習往往不能太過心急！

作者簡介：言語治療師、家庭輔導及家庭教育文學碩士

文﹕Konnie姑娘

[Happy PaMa 教得樂 第246期]