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重要日子提提你！

文章日期：2019年06月25日

【明報專訊】●20/21年度小一入學申請

學校：聖若瑟英文小學

日期：7月20日至9月5日

申請方法：於學校網站填寫及遞交報名表格

網址：www.sjacps.edu.hk

學校：德萃小學

日期：7月22日至9月27日

申請方法：於學校網站填寫及遞交報名表格

網址：www.sthilarys.edu.hk

學校：基督教香港信義會宏信書院

日期：7月5日至9月16日

申請方法：於學校網站填寫及遞交報名表格

網址：www.luac.edu.hk

[Happy PaMa 教得樂 第247期]

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