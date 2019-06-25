好去處：火車駛入酒店 一歎異國風情 留在香港「環遊世界」
文章日期：2019年06月25日
【明報專訊】轟隆轟隆！火車到站了！歡迎大家乘坐這輛可以帶大家環遊世界的列車！這間將世界各地不同特色元素融入客房及套房設計主題的度假酒店，已在屯門開幕，還不快快收拾好行李，跟我們一同上車觀光去吧！
文︰顏燕雯
小模特兒︰麥頌忻、麥頌楠
於屯門全新開幕的「悅品度假酒店．屯門」裝潢非常吸引眼球，皆因從酒店入口、大堂，以至餐廳及每一個房間都貫徹異國風情的主題，幾乎每一個位置都是拍照打卡位。即使留在香港，在那兒來個兩日一夜的小旅行，都有置身外地度假的感覺！讓我們從入口開始，帶大家來一趟充滿度假風情之旅！
■INFO
悅品度假酒店．屯門
地址︰香港屯門建豐街4號
優惠︰
凡於酒店官網預訂，於即日起至7月11日期間入住的賓客，只需$550起可享以下優惠：
˙泰式高級客房一晚住宿
˙免費小食及咖啡/茶冲調設備
˙尊享免費客房升級至泰式豪華客房（視乎房間供應而定）
˙延遲退房至下午2時（視乎房間供應而定）
˙悅品酒店精美紀念品
查詢︰3899 9288
■INFO
The Platter
營業時間︰上午7:00至晚上10:00
查詢︰3899 9222
[Happy PaMa 教得樂 第247期]