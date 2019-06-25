好去處：火車駛入酒店 一歎異國風情 留在香港「環遊世界」

室內車場——迷你電動賽車場為收費活動，不過當中的消防車和警車都是坊間較少有的車款，值得一玩。（蘇智鑫攝）

兒童遊戲室：玩樂天地——酒店的兒童樂園內備有室內遊樂場及迷你電動賽車場，更有一系列服裝，如警察、消防員及太空人等讓小朋友裝扮一番。（蘇智鑫攝）

酒店餐車——別以為我們又登上火車！位於酒店大堂層的主題餐廳The Platter，同樣以火車作設計主題，其中有一些座位是設於車卡包廂之中，十分有特色。（酒店提供、蘇智鑫攝）

自組沙律——餐廳逢周一至五提供半自助午餐及晚餐，周六、日及公眾假期則提供自助午及晚餐（收費：成人$238及$438），由即日至8月31日推出半自助餐及自助餐8折優惠，另收以原價計算之加一服務費。自助晚餐食物包括16款沙律口味及配料的沙律吧、露絲瑪莉羊架、燒法國春雞配黑松露汁、蟹籽芝士鮮蝦伊麵、西班牙海鮮飯等。（蘇智鑫攝）

餐廳：火車兒童餐——The Platter為小朋友設計了多款兒童餐，除了賣相精緻，還特別選用可愛的火車造型餐盤，貫徹主題。（蘇智鑫攝）

各有主題——酒店樓高13層，其中11層是客房，設有430間異國元素為主題的時尚典雅客房及套房，面積由140平方呎至390平方呎不等。而這裏的房間全部都有特定主題，包括四大國家（日本、希臘、泰國、非洲）以及稍後開幕的悅品吉祥物主題房。（蘇智鑫攝）

房間：設備齊全——套房約400平方呎，有客廳和房間，甚至有吧枱及衣帽間，最適合家庭住客。（蘇智鑫攝）

牆身裝飾——除了走廊上的巨型擺設，牆身都有相應的設計，如日本主題房樓層的牆身便貼有日式圖案。（蘇智鑫攝）

走廊：主題擺設——只要走出電梯，看到走廊上的巨型擺設，你便會立刻知道身處哪個國家主題了！每層樓都會擺放一個國家特色擺設，如希臘噴水池、泰國大象、日本鳥居等，造工絕不馬虎，絕對是拍照熱點。（蘇智鑫攝）

大堂：恍如候車室——走進大堂，恍如進入了車站的候車室！除了放置模仿車站椅子設計的座位，還有紐約中央車站著名地標四面鐘，感覺好像進入了荷李活的電影世界。（蘇智鑫攝）

走入車站——另一個入口則設計成現代的火車站般（左圖），小朋友還可在「火車頭」拍照留念（右圖）。（蘇智鑫攝）

入口：特大火車——從港鐵屯門站步行3分鐘便到達酒店大門，酒店共有兩個入口，其中一個可看到一輛偌大的蒸汽火車在迎接大家。不過細看之下，發現它只有「一半」，原來另一半車身是從鏡子中反映出來的，非常有趣。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】轟隆轟隆！火車到站了！歡迎大家乘坐這輛可以帶大家環遊世界的列車！這間將世界各地不同特色元素融入客房及套房設計主題的度假酒店，已在屯門開幕，還不快快收拾好行李，跟我們一同上車觀光去吧！

文︰顏燕雯

小模特兒︰麥頌忻、麥頌楠

於屯門全新開幕的「悅品度假酒店．屯門」裝潢非常吸引眼球，皆因從酒店入口、大堂，以至餐廳及每一個房間都貫徹異國風情的主題，幾乎每一個位置都是拍照打卡位。即使留在香港，在那兒來個兩日一夜的小旅行，都有置身外地度假的感覺！讓我們從入口開始，帶大家來一趟充滿度假風情之旅！

■INFO

悅品度假酒店．屯門

地址︰香港屯門建豐街4號

優惠︰

凡於酒店官網預訂，於即日起至7月11日期間入住的賓客，只需$550起可享以下優惠：

˙泰式高級客房一晚住宿

˙免費小食及咖啡/茶冲調設備

˙尊享免費客房升級至泰式豪華客房（視乎房間供應而定）

˙延遲退房至下午2時（視乎房間供應而定）

˙悅品酒店精美紀念品

網址︰www.hotelcozi.com/resort

查詢︰3899 9288

■INFO

The Platter

營業時間︰上午7:00至晚上10:00

查詢︰3899 9222

[Happy PaMa 教得樂 第247期]