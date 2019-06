童讀好書﹕關注海洋污染自資出繪本 10歲小作家 散播環保種子

The Tale of Tom The Turtle(沈雅詩攝)

【明報專訊】你相信行動會帶來改變嗎?不管是政治議題還是環保問題,Positive Change through Action!有小學生便抱持這個信念,自資出版了兩本有關講述海洋污染的繪本,用文字及圖畫向污染說不。當小朋友也「瞓身」去保護這個地球時,我們還有袖手旁觀的理由嗎?

文︰沈雅詩

現年10歲的簡鏡倫(Brian),雖然年紀小小,但已經是兩本繪本的作者兼繪者,小伙子還正着手籌備第三本,非常厲害,他說:「我很喜歡看書、寫作和繪畫,這是我的興趣。」

Brian不單愛書愛畫,而且從小到大,他亦很關心地球、重視環保等議題。「他性格比較單純,而且喜歡動物,所以從新聞、圖書知道環境污染會危害動物後,一直都很『上心』,也願意過一些簡樸的生活,例如他會用舊紙皮自製玩具自娛,也很少扭買玩具。」媽媽簡太笑說。

一筆一畫親手繪圖 難度高

4年前,Brian因為參加國際青年協會(International Youth Association)的英語寫作比賽,創作了一個有關海洋塑膠污染的英語故事The Tale of Tom The Turtle。內容講述缺乏公德心的小男孩James,不單購物時愛用膠袋,而且更把用完的膠袋掉入大海,幾乎把海龜Tom害死。結果Brian在海洋保育組別中奪冠,從此便展開了他的小作家之旅。而大約奪冠的一年後,The Tale of Tom The Turtle終於化身成繪本面世,其中銷售收益,更撥捐綠色和平。

談到創作的困難,Brian坦言是插圖的部分,「因為每一幅圖我都是用人手畫的,沒有依靠電腦,但要把兩個主角James和Tom每一頁都畫得一模一樣,有時會很困難,也花了很多時間」。然而,Brian的心血並沒有白費,透過他出書的舉動,加上小伙子經常在綠色和平的活動中,親身向其他小朋友分享他創作的故事,環保的小種子已經散落在不同的角落。

倡增保護區減海洋危機

每年6月,都是倡議環保的重要月份,包括6月5日是「世界環境日」,而6月8日則是「世界海洋日」。綠色和平項目主任鄧敏琳表示,近年不斷出現極端天氣,加上去年超強颱風「山竹」襲港,出現大量發泡膠盒湧上岸邊的震撼場面,令香港人的環保意識有所增加,但更大的海洋危機,則很多市民仍未察覺到。「這刻大家未必即時見到,但人類很多活動,包括工業捕撈、深海採礦等,其實已暗暗為海洋帶來不可逆轉的破壞,所以我們倡議在2030年前,聯合國通過把公海30%的海洋劃作海洋保護區。」

要把環保的信息傳得更廣更遠,綠色和平也不時借用繪本這工具,「繪本比較易『入口』,在親子共讀時,家長和孩子都容易有得着」。鄧敏琳除了推介Brian的The Tale of Tom The Turtle、A School of Fish外,還介紹了《一顆海龜蛋的神奇旅程》、《塑膠島》和《如果有一天我們都沒有東西吃……》3本繪本,很值得大家細味。

■好書推介

The Tale of Tom The Turtle(圖)

作者、繪者:Brian K.L. Kan

出版社:Scholars Academy

