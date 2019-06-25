校園筆陣．玩創校長：2019年的6月，父母如何跟孩子說香港

【明報專訊】歷史總是重重複複，無論你是哪一個年代的父母，在人生中，總會出現過不易與孩子解說的社會狀况。例如60後的家長，你們還記得1967年暴動時，你的家人怎樣提醒你小心，不要踢到地上的「菠蘿」嗎？你的父母當時怎樣向你解釋香港發生了什麼事呢？如果你是70後的父母，在1976年的時候，家人又怎樣向你解釋文化大革命對香港的影響？家人有沒有與你一起抬着電視機、洗衣機及雪櫃回祖國鄉下探親？80後的父母，又可曾記得1989年，你的父母有沒有與你一起在電視旁邊，聽着「民主歌聲獻中華」聲援北京大學生？還記得在小學早會時，老師們曾給你一條黑布穿戴在手臂上嗎？

近6年，香港發生的社會事件，其實都比過往更難與孩子分享。因為從前的事件大致上都是「大是大非」，黑白很分明，當父母的，很容易與孩子分析各項事實及理據，但2019年6月的香港，我們又該如何跟孩子解說呢？一方面父母有個人的政治取向，而另一方面，孩子又會在媒體、教師、朋輩或街上行人的對話中知悉事件；加上在衝突事件及示威標語上出現很多「門」字部首的字句，當黑白變得模糊，是與非變得複雜，父母如何建立下一代的價值觀及社會觀？

迴避及不讓孩子接觸這件事，可能是很多父母選擇短暫回應2019年6月的方法。但如果家長決定要跟孩子正面探討2019年6月的話，不妨參考一下以下建議。

利用處境讓孩子代入角色

首先，可透過第三方去展開話匣子，以減低父母個人先入為主的政見。譬如一起觀看中肯描述事件的新聞片（當然父母要預先看一次，以確保內容及畫面是孩子年齡所能理解、承受）；或可以問一問孩子，在學校裏教師有沒有與學生講解事件？家長要注意，無論你支持哪一方，2019年6月所發生的，都與孩子一向所接受的世界觀互相違背，如為什麼保護市民的警察會用催淚彈對付學生？為什麼警察開路保持交通暢通時，市民會認為他們不正義？市民應該尊重警察及政府，為什麼發生衝突時，會有這麼多市民不尊重政府？

如果你的孩子心智未算太成熟（約9歲以下），不妨把社會事件化作孩子的生活經驗情景去論述。例如比喻為課室裏面有兩批同學或老師意見不合，利用這處境讓孩子代入不同的角色：「如果你是（老師／校長／學生／風紀）時，會如何處理？」重點讓孩子學會在堅持及互相體諒中取得平衡。

若孩子年齡稍大，心智較成熟及已經明白到社會狀况，而家長亦有信心孩子能明辨是非的話，當與孩子一起看完新聞片段後，不妨引導他們講出心中的感受。當家長聽完孩子的想法後，可再分享自己的價值觀，視孩子為「大人」般對話就可以，彼此更可一起討論香港的前景。

香港6月之後有沒有改變，無人能估計得到。但如果你和我一樣，仍然相信香港的下一秒可以被創造的話，「教育」正正是重要的工具。作為家長、教師、校長，我們可以教好我們今天的孩子，以在黑暗的時代中作光，照亮人前，在明天幫助我們這一代當爸爸／媽媽／教師／校長的，解決我們今天解決不了的問題。

孩子，就是我的未來。

作者簡介：一直致力實踐教育創新，當過浸信會天虹小學「白武士」5年，把它從殺校邊緣挽救回來，成為教育界佳話。

教學網誌：FB.com/mrchuclassroom

文﹕朱子穎（德萃小學及漢師德萃學校總校長）

[Happy PaMa 教得樂 第247期]