媽媽維特：我選擇看到希望

【明報專訊】這段日子，風波中的香港人絕不易過。在許多人身上，鼓譟、憤怒、感動、亢奮、委屈、自責、無力、傷感，不同情緒往往以十倍百倍於平日的強度出現。

猶記得2012年國教風波，我帶着兩歲幾的大仔，隨大隊遊行到金鐘。7月盛夏，小子自己由頭走到尾，只知街上很多人，很累很熱。他當然不明日、也沒記住這事。留下記憶的，只是願以雙腳一表心迹的媽媽。

年長了幾歲，現在的我覺得，同樣的心迹，可以用許多種形式表達。大仔晃眼已是9歲，雖仍然天真依賴、不解世事，卻很有獨立自主的渴望。我告訴他關於修改逃犯條例的爭議，關於很多人的憂慮，以及媽媽的立場。但他再也不是兩歲，我尊重他的個性和選擇，也理解他的特質——前文提過，也許是潛意識中知道無法負荷自己和別人的情感，他很小就不自覺地切斷與外界的感情連線。聽媽媽提到走進人群，他自然就感到焦慮、抗拒。

為了下一代而走出來

剛剛滿5歲的細仔不會為自己選擇，但他很難像當年哥哥那樣靠自己走完全程。為照顧自己體力、無後顧之憂，我選擇在6月9日獨自輕裝上路。

雖沒有帶着孩子，我知道自己跟許許多多人一樣，是為了下一代而走出來。我把這分心意清楚的告訴孩子，哥哥默不作聲的聽了進去，而尚在夢幻童話階段的弟弟，則聽了也不大明白。但不打緊，他們這個模樣就好。孩子領略多少，並不是我的意志和身教的指標。

6月12日大仔放學後，我和他一起看金鐘衝突的電視直播，但他沒興趣追看，注意力依舊放在陀螺和Minecraft的世界。情感抽離、會下意識切割感情的孩子，我不會強要他投入關心。關心帶來的，可能是壓力、害怕。也許他敏銳地覺察到這種氣氛，而現階段的他，選擇了保護自己。

再到6月16日那天，我沒有去遊行，而是選擇陪伴深受情緒壓力的家人孩子。事實上，雖然說過要減少手機的束縛，這段日子我常常不能自已地滑手機，閱讀相關資訊和觀點。細佬好幾次投訴我沒兌現承諾跟他玩，而即使我嘗試跟他玩，也總是心不在焉。有一晚我用電話跟好友談自己心路，談了好久，孩子苦等不果，結果用電話分機喊媽媽。

我深深覺得，這段日子有情緒壓力是很自然的事，是大環境的「氣場」使然，我們身處其中，沒有人能免於這種集體的折騰。情緒沒有對錯之分，壓力也沒有貴賤高低，掃地阿嬸和大學教授並無二致，不同崗位、不同取態的人所受的情緒壓力形式也許不同，我深信同樣值得諒解和尊重。

我曾在這些天勉力督促自己當個盡責的公民、盡責的媽媽、盡責的觀察者、盡責的文字工作者、盡責的會思考的人。後來，我看到需要放過自己，我已經做得夠好。眼光不用放在形式，而是放在更大的意義上，每個人有自己的崗位和作用。這一天，我選擇陪伴和守護家人。我的身體不在場，同時我知道自己在場，與200萬黑衫人同心同行。

看到年輕一代的勇氣和承擔

一如以往，今次的群眾運動當然不乏路線爭拗、價值碰撞、資訊演繹之類的爭議。但我覺得，這些都不是最重要的。重要的是，我看到年輕一代的勇氣和承擔，看到浩大人海為和平自由的堅定發聲。不管後事如何、還會再起什麼樣的波濤，一個集體能走到這樣，我深感已足夠美好。

我選擇深深的感恩，選擇感謝和信任，選擇在年輕人身上看到希望，選擇傳達我心中的光明。他們絕對是有力量的一代，帶領我們社會前行。同時，我選擇信任我的孩子。我會培育他們，給予足夠的愛，信任他們有一天，也會成為有力量活好自己、貢獻社會的人。

作者簡介：思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

文﹕葉杏麗

[Happy PaMa 教得樂 第247期]