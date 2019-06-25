民房四寶：香港仍有希望

【明報專訊】我所愛的孩子，請聽老爹的一些心底話。

6月，原本是老爹最期待的月份，因為知道你們總會花心思為我慶祝父親節。可是今年6月，卻是一個不太值得慶祝的月份。也許，過去這幾個星期，你們從我臉上看到的，都滿是憂愁、憤怒與疲倦。過去一直不太參與遊行示威的我，卻連續兩個星期日走到街上、走進人群，用最溫柔、和平的方式表達訴求。這是我們在這個城市一直以來都享有的公民權利，只是老爹過去都沉醉在自己的工作與生活，安於現狀，一味的追求自我感覺良好，從來沒有認真關心這個城市，也沒有為這個城市的將來、也就是你們的將來，走上街頭吶喊、對不義說不。

你們的爺爺年輕時因逃難而走到香港，落地生根，就是希望下一代有自由、平等及免於恐懼的成長空間，這是他給我們最大的保護。老爹與你們一樣，都是土生土長的香港人，這個城市是我所愛，因這裏是我們唯一的家，也希望是你們可以繼續成長、安居的地方。讓孩子的生活有免於恐懼的自由，沒想到，是我們這一代父母仍需要爭取才有的保障。

煽動我們出來的是良知

兩次的遊行，老爹走在街上，遇到很多朋友，他們大部分都是父母，都是同根同生的香港人。要在兩個星期日放下原本的安舒與休息，要在擠迫的車廂站頭忍耐與等候，要在緩緩前行的人群中或行或站的每一位，都不是沒其他事可做，或來湊湊熱鬧，而是我們實在感到沒有別的事比上街更重要。過百萬人的自發上街，不需要組織、不需要報酬；沒有人在煽動、也沒有人被煽惑。如果有，煽動我們出來的就是我們的良知。

孩子，或許，你們將來在這個城市更難分辨是非真偽，因為這裏的政府、高官、政客、官方媒體大概不會坦白真相，甚至市民也不能再有集會、遊行、表達的自由。但是，請不要忘記，當你們還年幼的今天，曾有過一批愛好和平、公義與自由的哥哥姐姐，用他們的血肉之軀來為你們這一代人努力爭取過，只是他們被不文明的政權視為暴徒，被粗暴鎮壓。

睜開一雙尋找真相眼睛

然而，真的假不了。勿單從電視、手機屏幕觀看世界。只要你們走進人群，睜開一雙尋找真相的眼睛、啟動明辨是非的腦袋、保持飢渴慕義的心，老爹相信你們仍然可以免陷於迷惑，不致被矇騙。再次感激香港的年輕人，你們對社會的關心、勇敢的表演、獨立的思考，替我們兩代人做了很好的榜樣，只有親自到場才能見證你們的和平、無私、忍讓和付出！因有你們，香港仍有希望。

作者簡介：前校長、教育博士、大學講師，愛文字，更愛孩子，堅信親子關係比學業成績重要，在理論與實戰中猛然發現，夫妻關係才是子女快樂成長的基石，育有兩女一子

文﹕歐偉民

[Happy PaMa 教得樂 第247期]