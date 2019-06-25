家庭有教：看到孩子的長處

【明報專訊】香港社會競爭激烈，不少家長都把注意力集中於孩子的學習、測驗和前途。家長與孩子的日常相處，話題亦可能離不開孩子學業上做得未夠好的地方：

「為什麼功課還未做好？」

「這次測驗退步了！」

「你將來打算做YouTuber？瘋了嗎？」

勇氣和公義一樣珍貴

正向心理學之父Martin Seligman強調每個人都有獨特的長處，更把其中24個長處分為6類（右圖）。

孩子學習通常都需要好奇心、判斷力和洞察力；喜愛學習的孩子於測驗考試亦更見優勢。所以，當孩子顯示「智慧」時，很多家長都會喜不自勝。

但是，當孩子顯示「勇氣」和「公義」時，如遇到不公平的事情勇敢地站出來，家長有給予讚賞嗎？回顧中西歷史，我們不難發現勇氣和公義，跟智慧一樣珍貴、一樣重要。

鼓勵孩子把長處運用出來

澳洲心理學家Lea Waters近年提倡「長處為本家教」（strength-based parenting），就是指家長不時向孩子提及他的長處（如：「你是個充滿信心的孩子！」），並鼓勵孩子於日常生活把自己的長處運用出來（如：「你一向信心滿滿；不試過又怎知不會成功？」）。Lea Waters的研究顯示，家長愈懂得使用「長處為本家教」，孩子的生活愈見開心，負面情緒亦愈少。更有趣的是，「長處為本家教」可以令孩子在面對困難時更見堅持，學業成績亦更見進步！

看看你的孩子，看看香港的孩子；他們在日常生活中展現了多少不可多得的長處？我們作為家長，又看清楚了嗎？

作者簡介：香港教育大學兒童與家庭科學中心的專家執筆，參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。

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文﹕張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）、林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

[Happy PaMa 教得樂 第247期]