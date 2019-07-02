本周Focus：採訪手記：開心暑假 陪伴勝過遊戲

【明報專訊】暑假將至，相信爸媽們都絞盡腦汁安排節目，希望給子女一個充實的假期。《Happy PaMa教得樂》前兩期都介紹過不同的暑期活動，既有日營宿營，亦有親子暑期班，今期則集中介紹適合家庭客的旅程，當中有陽光與海灘的親子度假村，也有近年大熱的郵輪之旅。

早前有一艘新郵輪下水，記者邀請5歲小模特兒Alivia和她媽媽，率先上船體驗各項設施。郵輪的賣點之一是玩樂遊戲夠豐富，今次新船也不例外，增設不少刺激玩意，如笨豬彈牀、甲板衝浪。小模特兒見到這些設施已十分雀躍，玩得相當投入。

船上除了有刺激玩意外，也設有電子遊戲機。不過最得小人兒歡心的，卻是桌上足球機，不停要求和媽媽對戰。起初我也奇怪，這部足球機並非新玩意，為何她會愛不釋手呢？我觀察一會兒後，發現Alivia不是鍾情這遊戲，而是享受和媽媽一起玩耍的時光，皆因船上很多玩樂設施，都是Alivia獨個兒參與，媽媽僅在旁拍照及打氣，唯獨這足球機可以讓兩母女一起落場，因此小妮子臉上流露的快樂，遠勝其他刺激遊戲。

共同製造好回憶

看到這一幕，我深深理解到，其實孩子最渴望的並非新奇好玩的遊戲，而是家長的陪伴，就算是簡單的玩意，也一樣玩得津津樂道。爸媽們，不妨在孩子放假的日子放下手機，多跟他們一起玩，製造更多美好回憶。我在這裏祝願各位家長，和子女有個愉快的暑假。

文：許朝茵

[Happy PaMa 教得樂 第248期]