賞杯上紙雕插畫 夏日消暑

【明報專訊】大家小時候可能試過偷偷地把書本上的歷史人物或動物「加工」，例如在上面畫上粗眉或鬍子，變成搞笑畫作。而來自韓國的藝術家Soo Min Kim（@fseo）亦喜歡發揮小宇宙，把我們每天喝完便棄掉的咖啡紙杯當作畫布創作。今年夏天，荃灣千色匯及元朗千色匯邀請到這位創意無限的逗趣OPPA帶同他的紙雕插畫杯藝作品到訪香港，更把普通杯子放大18倍，造成「巨型韓港 ''CUP STREET''」和「夏日潮 ''CUP''野餐」兩大主題裝置，讓大家可以與OPPA畫中的自己暢遊打卡！

活動期間顧客於商場即日以電子消費滿指定金額即可換領消暑手搖沙冰杯或簡約家用收納箱，而即日以電子消費滿指定金額更可換領創意工作坊入場證，在導師指導下DIY紙杯手機擴音器或環保杯套，教育小朋友升級再造的理念，禮品及活動名額數量有限，先到先得，換完即止。

■韓CUP「港」潮藝

日期：即日至9月1日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：荃灣千色匯 I（1樓Starbucks旁）及元朗千色匯（地下大堂）

查詢：2940 7070／2475 4745

■送夏日消暑沙冰杯

荃灣千色匯及元朗千色匯送出夏日消暑沙冰杯予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲禮品一份。截止日期：7月9日，送禮詳情刊於報章。

[Happy PaMa 教得樂 第248期]