問專家：兩歲幼兒應變能力有限 不宜一人睡

【明報專訊】問：兒子26個月大，以往一直睡嬰兒牀，並跟我和丈夫同房，但近來我們安排他獨自一間房，並轉在小童牀上睡。可是每當他半夜醒來時，便會落牀走來找我，以及想爬上牀跟我們一起睡。每次我們抱他返回自己的房間，他隨即又爬落牀，有時更說要出廳坐。我們已向他解釋大家晚上都要睡覺，以及每個人都有自己睡牀的，雖然他口說明白及肯返回房間，但我們一離開他房，他又會哭。這情况已持續了數晚，罵他時他哭得更厲害。應該怎辦？如何協助孩子獨立一個人睡呢？

答：其實2歲2個月的幼兒，太年幼，是很難適應一個人在房內睡覺的，所以半夜驚醒，出現哭鬧是很正常。况且幼兒的應變能力有限，實在不宜把他們獨自留在房內，因為有可能隨時發生意外，例如睡覺時半夜嘔奶或不小心地把厚重被子放在自己口鼻上，導致呼吸困難，遇上這些情况，幼兒未必能應付到，需要家長的幫忙。

而且幼兒一個人睡，也有可能被一些小事情嚇倒，例如見到大曱甴或發噩夢等，會令他們大驚，甚至內心受到傷害，但幼兒不懂抒發這些心情，亦未必懂得向父母表達，最後這些不安情緒累積起來，可能引發更嚴重問題，如分離焦慮或社交恐懼等。

4至6歲可考慮獨立睡

雖然部分2至3歲的幼兒較「醒目」，表面上好像有能力獨自在房內睡覺，也得到家長的稱讚，令他們覺得這樣做才符合父母的期望。但事實上，這個年紀的孩子，仍需要爸媽的關愛及支持，亦眷戀父母的陪伴，如果為得到讚賞而抑壓內在真實需要，長遠而言，會影響到其自信心及正向情緒的發展。

我建議家長可在子女4至6歲時才考慮安排他們獨立睡，如見到孩子4歲時，已甚少嘔奶，或夠氣力撥開厚重被子，加上他們願意獨自在房內睡，便可以嘗試。否則如孩子能力不夠及不太願意，可等至6歲才嘗試。

然而，爸媽千萬別突然要求他即時一個人在房內睡覺，可以選上一個特別的日子作分水嶺，如6歲生日或新年時，但別選在新學年，尤其是升小一時，因同一時間太多改變會令孩子難以適應。

此外，父母也需協助孩子適應這個轉變，孩子獨立在房內睡覺的首數天，父母要陪子女入房傾偈或說故事，至他們入睡後才離開，之後可慢慢改為陪至孩子出現睡意，讓他自行睡。家長及小孩的房門都應打開，增加安全感，待他們適應後才關上。

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文：許朝茵

資料提供：聖公會聖基道兒童院服務總監陳香君

[Happy PaMa 教得樂 第248期]