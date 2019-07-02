家家有禮：夜間泊車優惠 享受悠閒時光

【明報專訊】遲放工也不影響放工後的玩樂心情！新鴻基地產旗艦商場之一銅鑼灣世貿中心即日起推出「Night Parking Privilege」（夜泊賞），顧客在周一至周四晚上8:00後，於商場地下至13/F商戶以電子貨幣作任何消費，即享晚上8:00至11:00共3小時免費泊車，The Point會員更可額外享免費1小時泊車。

此外The Point會員於世貿中心場內地下至13/F之商戶，以電子貨幣消費滿200元或以上（最多兩張即日機印發票及相符的電子貨幣付款存根），可獲50元世貿中心餐飲美食券、MAISON XXII限定店法式精品買一送一優惠禮券，以及其他精彩購物優惠禮券等，以電子貨幣消費滿2500元或以上更可獲世貿中心全車內外光潔護理服務代用券，車主可趁愛車在商場停車場護理時，同步在場內享受悠閒時光。

■世貿中心夜行消費賞

日期：即日至11月下旬（The Point會員感謝禮送$50餐飲美食券及精彩購物優惠禮券至7月31日）

地點：銅鑼灣世貿中心

查詢：2576 4121

■送BRONX COLORS唇彩套裝及Frantz草莓松露抹茶朱古力

銅鑼灣世貿中心送出美國彩妝品牌BRONX COLORS極緻潤澤輕便唇彩套裝及Frantz草莓松露抹茶朱古力予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額8個，每人可獲上述禮品各一份。截止日期：7月9日，送禮詳情刊於報章。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第248期]