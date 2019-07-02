半職爸爸：童書中的道歉故事

【明報專訊】做錯了事，道歉其實在眾多必須做的事情之中，不是最必須做的。如果孩子打了人，對方受傷倒地，第一時間應該把傷者送院（或通知大人好好救治傷者）。道歉是做了最基本最緊急的東西之後，一種自自然然的良心反應。如果教育孩子，只是一味強調孩子做錯了事要道歉，其實很可能培養出「扮道歉」的孩子。打了人，道歉，或裝扮真誠地道歉，沒用，那不是良心反應，真正要強調的是，打了人，感受到對方的無辜和痛苦，反省到自己的衝動和鹵莽，第一時間補救，扶起對方，準備接受懲罰。

不為惡行感痛苦沒資格道歉

真正的道歉，出自良心巨大的自我譴責，那不是禮貌，不是權宜之計，不是博人同情的策略，不是以退為進的部署，不是心口不一、言不由衷的遁詞，那是出於飽受痛苦和煎熬的靈魂的一種救贖的尋求。最重要的，不是請求對方原諒，而是認識到自己無法輕易原諒自己。

沒有痛苦的道歉，極其量不過是一種公關式道歉。

一個不為自己錯誤行為感到痛苦的人，根本沒有資格道歉。

《逃犯條例》修訂一事，我認為有權力者若感受不到別人的痛苦，不必道歉，可以直接下台承擔責任；上街的年輕人也不必道歉，因為你們本來就不應該承擔痛苦。真正要道歉的，應該是成年人。香港一向重視的普世價值，自由、人權、法治，遭到吞噬，我們沒有好好捍衛。

國王害死世界 年輕人拯救世界

記得Dr. Seuss寫過一本童書，名叫Bartholomew and the Oobleck，故事講述一個國王，下令魔法師要天空落下一些前所未有的東西，魔法師念了咒語，天上果然下了一些前所未有的非常濃稠的綠色黏液，那些黏液愈下愈大，把所有動物都黏住了，釀成前所未見的巨災。國王胡亂念一堆咒語，希望可以停止這場風暴，但無論多複雜多艱深的咒語也無法奏效。整個王國陷入絕境，國王悔不當初，他一時的「妙想天開」，一時的「一意孤行」，一時的「任意妄為」，把整個國家的人包括他自己都弄至無法收拾的地步。國王痛苦不堪，但他已沒有任何辦法補救了。一個年輕的侍從走近國王，建議他念最簡單的咒語。國王幾乎用盡生命的力氣說了三個字，結果，綠色的東西停止了，再沒有從天上掉下來。地面上綠色黏液亦慢慢被陽光融掉了。

國王說的那三個字就是：對不起！

只有痛苦地說出這三個字，才算是一場救贖。

整個故事，國王當初的愚魯固然可恨，但是，深入一想，最可怕的不是一個人愚魯，而是這個愚魯的人要做一件愚魯而可怕的事，身邊的人，特別是成年人，竟然沒有一個人站出來制止他這樣做。最後只是一個年輕的侍從，給了國王撥亂反正、亡羊補牢的機會。

看完這個故事，我希望，統治現實世界的，不是國王，而是年輕的侍從。

作者簡介：資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸

文﹕張帝莊

[Happy PaMa 教得樂 第248期]