五個小孩的校長：最厲害的本領——邏輯思維

【明報專訊】無論你是一個緊貼時事脈搏的人，抑或是聽到新聞報道已經轉台的市民，近日可能都不期然地被時刻分秒都在顯現強烈變化的社會情况所吸引着。當然，這片土地是我們的家，我們希望緊貼着她的變動和實况，絕對是愛這片土地的正常表現。

我是一個喜歡收看新聞報道的人，電台每半小時的新聞報道、電子傳媒或是網上平台的時事新聞，可說是我日常生活中的一個重要部分。

這幾個星期，我就像其他市民一樣，不斷緊貼着最新的社會消息，腦袋、眼睛不知不覺感到非常疲累，相信各位市民也有相同感受吧！

近日，社會運動和情况似是紓緩了一點，這好讓我們能隨着時間沉澱一下。在這期間，相信大家的手機還是叮叮噹噹的收到各方各面的資訊，正、反兩方都爭相發出不同的聲明和新聞。香港實在是一個資訊發達的城市，要停也停不了！一下子這麼多的資訊充塞了手機，當中必定有真有偽，如果頭腦不清醒，真是很容易受騙，也會錯估形勢，變得是非不分。在這個大是大非的一刻，真是要張開慧眼，讓腦袋呼吸新鮮空氣，才得以發揮在混亂時最強的武器，就是運用你的邏輯思維。在眾多資訊中，把資料逐一分析，以批判思考，看看其真偽，這樣才能力保不失。

分清真假 畢生受用

邏輯思維從來都是我放在幼兒教育上重要的一環。正所謂吾生有涯，學海無涯，唯有教曉孩子邏輯思維，懂得以科學方法，有條理、有根據的思考方式，還需要判斷、推理、比較、分析，然後綜合一切，再加以定論。一步一步，循序漸進，這是終生受用的一門傍身絕世好武功。

好像最近收到一位Auntie傳來一條片段，來自一所收費電視台，內容是示威者包圍警察總部的實况片段。旁述的評論非常主觀及情緒化，例如：你看！示威者非常暴戾，更阻礙有需要的病人離開警察總部，又阻礙救護車進入救人……真是香港人的恥辱……非常痛心……

我看到片段後，覺得有點不對勁，打從懂事後我就喜歡收看時事新聞，認識到香港記者需要遵守中立的角色，一名專業的記者，只會以客觀態度報道現場的情况，所以驚覺旁述很有問題。於是我率性地主動向Auntie分析影片的疑點，理性討論。當然，事後也有一點後悔，在這特別易招情緒的時刻，雖然我是理性分析討論，也難以要求對方一樣平心靜氣。幸好Auntie受過高等教育，有教養，大家明白只是以事論事，所以並沒有發生衝突。過了兩天，這個收費電視台便發表了聲明，表明當時只是現場直播，並未有加插即時旁述，只是有些人利用其電視台的影片，加上個人的旁述。

現在香港的情况，是史無前例的複雜與混亂，還望大家都平心靜氣，以邏輯思考來講講道理，在混亂中尋找理性。此外，在朋友圈、甚至家庭圈中，避免不必要的爭拗，大家好好相處，莫再添煩添亂。經一事、長一智，在不少「失去」之中，增長智慧！

作者簡介：元岡幼稚園校長，外號「神奇呂俠」，資深幼兒教育家，以全香港最低薪校長，挽救元岡幼稚園。其真實故事被改編成電影《五個小孩的校長》。

文﹕呂麗紅

[Happy PaMa 教得樂 第248期]