論盡教育：小婦人不理大事

【明報專訊】近日城中發生大事，連續100萬和200萬人上街，葉建源話要搞罷課，楊潤雄話要追究罷課教師。有十幾個讀者來郵，譏諷王師奶平日左彈右彈，點解呢次粒聲唔出，成隻鵪鶉？王師奶每日都有追電視新聞，仲唔止睇一個台，以免偏「看」及遺漏一些被「刻意遺漏」的畫面，小婦人不是不理事，而是不理大事，專理小事。

王師奶不理大事，是否怕死，怕被人秋後算帳，又或是胸無大志，專揀容易食的細細粒？好啦，既然讀者如此關心（或因平日口沒遮攔，有人想乘機將軍），小婦人就在此細訴「鴻鵠之志」：不發表意見並不表示無意見，冷眼旁觀更洞悉世情，更能了解人性險惡。

不談政治 專心拾遺

老爹三番四次耳提面命不得公開談政治，他認為小婦人入世未深，妄議時事必會歧路徬徨。王師奶不至以父命難違的愚忠去聽從父命，但自己有幾多斤両自己知，時時記住「無咁大個頭唔好戴咁大頂帽」這至理俗語，於是將「不談政治」奉為寫作時的座右銘。何况王師奶又非什麼大名鼎鼎作家，只不過是專捉教育界牛鬼蛇神一匹婦而已，政治於我何有哉！

王師奶自詡有「鴻鵠之志」，何解？香港人好善忘，記者哥哥及記者姐姐每日跑新聞跑到氣咳，兩日前發生的轟動新聞，兩天後已成舊聞，再無人理，根本唔得閒去follow up。任這些事件如何重要，從此不了了之，人間蒸發。王師奶的鴻鵠之志就是「拾遺」，人棄我取，不讓「遺禍」長留人間。一人之力有限，一筆之力輕如鴻毛，長久以來愛教育如命，因此集中鍥而不捨的精神於教育範疇。這是小婦人不理大事只理小事的原因。套用一些政客偉論：「民生無小事」，則教育亦無小事。聚沙可以成塔，淤泥累積亦可成災，小婦人不斷「拾遺」，不斷揭穿教育界敗類的醜惡面目，不斷提醒社會大眾，教育中人，不要讓小惡釀成大惡，也喚醒走在名利途中的教育界中人迷途知返。這就是小婦人的「鴻鵠之志」。

毋忘李東海 董之英 沙呂小

楊局長、教育團體、辦學團體、全港市民，不要忘記東華三院李東海小學老師墮樓事件，不要忘記仁濟醫院董之英紀念中學校長「避世」及特殊校董會事件，更不要忘記浸信會沙呂小挑戰教育局事件，這些事件不應被遺忘。這已不是星星之火，這是足以摧毁整個教育制度的燎原之火。記者姐姐哥哥們，請百忙之中「關注」一下這些有點冰冷的大事，不要讓有些教育界的小人偷雞得米。

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟

wongszelai@yahoo.com.hk

文﹕王師奶

[Happy PaMa 教得樂 第248期]