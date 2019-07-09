玩轉室內場﹕日本人氣體驗展攻港 扮龜扮蟲扮企鵝 切身認識動物奧妙

【明報專訊】踏入7月，小朋友最期待的暑假正式開始，可以盡情大玩特玩。惟近日天氣反覆，時晴時雨，帶孩子到戶外跑跑跳跳有時未必可以成事；不如轉戰室內遊樂場，既可避免「天氣不似預期」，又可享受不同玩意。今期我們一口氣走訪多間室內遊樂場，各有不同主題，總有一間是合子女心意。這個夏天，孩子們不愁沒有放電機會了。

文︰許朝茵、顏燕雯

模特兒：Zoe、Crux；Cheree、Yolan

近期有不少室內遊樂場新開幕，當中一間叫做「變變變！MOVE生物體驗展」的短期體驗展覽，熟悉親子活動的爸媽，或者不會感到陌生。這展覽之前已在日本及台灣舉辦過，大受歡迎。展覽內容以日本出版的《動態圖鑑MOVE》為基礎，把大自然的知識轉化為互動式體驗，讓小孩化身為不同的動物昆蟲，從而了解牠們的習性，認識自然世界的奧妙。

學企鵝趴地滑冰避鯊魚

活動標榜為孩子長知識，不過對於小朋友來說，玩樂才是最重要。甫踏入場內，記者與小模特兒的視線即被一個高達4米的鯊魚血盆大口吸引，原來這是「生存海洋」的主題區裝置之一，主要讓孩子認識企鵝的日常生活。要小朋友學得開心，當然不能單靠正經八百的文字介紹啦，在這個主題區中，小朋友可以穿起企鵝裝束，變身為企鵝，在「冰山」斜坡滑行，奮力從鯊魚口中逃出。他們也可以模仿企鵝的動作，頭向前方，用肚子滑行，相當趣怪。

採訪當日，我們發現冰山滑梯其實不算太順滑，當孩子向下滑時，要四肢趴趴，借力向前溜。原來這是刻意設計，工作人員說企鵝在現實世界移動時，就是靠這樣郁動身體在冰上滑行！雖然冰山滑梯坡幅不算很斜，但年幼的孩子未必夠膽俯前向下滑，大可改為坐着滑行，一樣可以體會企鵝的動作。

大人小孩 情迷雙冠蜥「水上飄」

另一個大受小朋友歡迎的主題區「神奇叢林」，這裏主要教大家認識棲息於水邊的雙冠蜥，牠的特點是跑得快，而且後腳趾間有皮膜，可以在水面上奔跑，猶如施展輕功「水上飄」。為了讓小孩體驗水上飄的神奇感覺，這個主題區設有特製的水面，孩子可在水面上行走，現場很多小朋友都玩得很興奮，「飄」過不停，就連成年人也被吸引，紛紛排隊一起「飄」。不過大會為了安全起見，每次只供一名玩家上場，家長和孩子只可輪流「飄」。

對另類生物有興趣的小朋友，「小小花園」就是另一個不容錯過的主題區。這裏的主題是團子蟲，這種甲殼類動物當受驚時會縮成一團，靠外殼保護自己。今次大家披上硬殼服飾，扮演團子蟲，在充滿枯葉的小花園中爬行，當聽到工作人員的提示聲響，即代表受到螞蟻群的襲擊，便要蜷縮起身體，扮成受驚的模樣。此時，工作人員會用小槌子輕打小蟲外殼，小朋友便要緊緊地躲在外殼下，逃避攻擊，從中感受團子蟲是如何保護自己。

體驗完團子蟲的生活，不妨又化身為森林王者。在「奇蹟草原」主題區內，設計有如非洲草原，有大型斑馬公仔及草叢裝飾，每次最多容納5名玩家，他們要扮演獅子追捕斑馬，慢慢走近斑馬公仔，當牆上的屏幕播出斑馬眼睩睩的動畫時，小獅子便要躲在草叢中，避免被發現。當成功躲避而走近斑馬後，便要按下按鈕，代表捕獵成功。這個遊戲考反應之餘，爸媽及子女們更要同心同力，發揮團隊精神。

方形「便便」 你見過未？

玩完這些主題區，爸媽們可帶子女到「巨大圖鑑」主題區內，認識不同動物的糞便。別以為展出大便純粹是搞笑玩意，其實從它們的外形等資料，可了解肉食及草食動物的飲食習慣及消化模式；當中更有不少鮮為人知的知識，例如塔斯馬尼亞袋熊的便便是方形的，據說是由於牠們腸子很長，食物消化後壓縮成這個形狀。看完便便後，記得到旁邊玩扮吼猴叫遊戲，看誰吼得最大聲。

除了體驗活動，場內四周有亦設有展板，介紹多種動物及昆蟲知識，亦會講解不同生物的特徵部位，如水牛的角及海龜的殼，更提供相關的造型飾物，供大家穿戴，影相打卡，全方位體驗這些生物形態。

■INFO

「變變變！MOVE生物體驗展」 香港站

日期：即日至10月20日

時間：上午10:00至晚上8:00（每節1小時45分鐘）

地點：九龍灣宏照道38號MegaBox L13

網上購票：

˙周一至五成人$138，3至12歲$128

˙周六、日及公眾假期成人$148，3至12歲$138

即場購票：

˙周一至五成人 $148，3至12歲$138

˙周六、日及公眾假期成人$158，3至12歲$148

網址：Zukan-MOVEHongKong.com

[Happy PaMa 教得樂 第249期]