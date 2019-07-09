【明報專訊】小朋友擁有無窮創意，當然要找緊機會好好發揮。D·PARK今夏打造出近4000平方呎的「Maker Park兒童創造館」，裏面有多項要運用想像力的玩意，主打遊戲是免費入場的積木主題遊樂園。這個區域主要是由七彩積木建成，單看外表已充滿繽紛愉快的感覺；甫踏進，即見到一個迷宮陣，小朋友需要左穿右插找出口，過程中會遇到不少秘道及滑梯，可以爬上爬落，盡情放電。

走出迷宮後，便來到積木DIY體驗區，內有大量不同顏色及大小的積木，供孩子發揮創意。小人兒可變成身成建築師，砌出不同形狀建築物。場內除提供各式玩意外，亦有多個影相打卡位，包括由積木組成的模擬港灣碼頭、渡海小輪、推土機，亦有一個5米高的巨型吹氣公仔，造型得意可愛。若然孩子意猶未盡，可再玩場內其他收費遊戲，繼續玩個不停。

■INFO

Maker Park兒童創造館

日期及時間：

即日至7月12日，中午12:00至晚上8:00

7月13日至9月1日，上午11:30至晚上8:30

參加年齡：

1至10歲（每名小孩需由一名家長陪同）

費用：免費，可現場及網上登記；部分遊戲需自費

地點：D·PARK愉景新城L1

網址：www.dpark.com.hk/tc/makerpark

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