揸港鐵玩溜冰 行完書展好節目

【明報專訊】下周三（7月17日）書展開鑼，爸媽們帶子女入場欣賞好書時，別忘記也到會展5樓的「香港運動消閒博覽」，博覽雖然主打各式運動及消閒用品及服務，但現場亦提供逾50項活動，當中不少適合一家大細參與。例如「棋樂無窮」展區，放有巨型棋盤，以及一架架外形像港鐵列車的電動棋子，玩法是小朋友坐在電動棋子在棋盤上行走，其間不時會被工作人員攔截問問題，主要關於乘搭港鐵的安全與禮貌。

博覽內亦有不同項目的運動體驗，包括溜冰和冰上曲棍球，令大家感受冰上運動的刺激；一幅3.5米高攀岩牆，大家可一嘗攀爬滋味；小型足球場可舉行2對2親子球賽，一家人齊齊參加。今屆博覽亦增設「STEM創科世界」，與全港150間學校合作，展出他們的STEM教學成果，另外亦有參展商推廣創科教育技術，爸媽們可蒐羅最新的STEM教材。

■INFO

香港運動消閒博覽

日期及時間：

7月17、18、21、22日上午10:00至晚上10:00

7月19、20日 上午10:00至晚上11:00

7月23日 上午9:00至下午5:00

地點：香港會議展覽中心展覽廳5CDE

費用：憑2019年香港書展門票免費入場

（書展門票成人$25、小童$10）

網址：m.hktdc.com/fair/hksportsleisureexpo-tc

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