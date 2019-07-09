韓國選手跑入新蒲崗較量

【明報專訊】來自韓國人氣動畫RUNNING MAN的一眾選手包括LIU、KUGA、LONKY、MIYO、GAI、POPO和PALA，有着可愛的造型及獨特的超能力，今個暑假他們首次來到香港與大家見面，並邀請大家一同參與新蒲崗Mikiki及新地五大商場（屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊、荃灣荃錦中心、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場）與RUNNING MAN合作的「RUNNING MAN AT SHKP MALLS超能力對戰之旅」，各商場將變身成各式各樣的競技場地，成為小朋友暑假必到放電位及潮人打卡聖地。

此外，Mikiki的「RUNNING MAN AT MIKIKI天空競技場」更設多個遊戲；如果你自問眼界準，「SUPER GUNNER」射擊比賽就是大顯身手的機會，一於與精通魔法的POPO爭奪「神槍手」席位！大家更可到「KUGA拳擊王」與最強大的KUGA較量，或接受定力考驗，於「RUNNING MAN電流棒」與其他選手一決高下。除了三大好玩競技項目，粉絲更可於場內三大打卡位與一眾RUNNING MAN選手互動合照。

■Mikiki ×新地五大商場

「RUNNING MAN AT SHKP MALLS 超能力對戰之旅」

日期：即日至8月25日

時間：上午11:00至晚上9:00

地點：新蒲崗Mikiki、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊、荃灣荃錦中心、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場

查詢：3980 9930（Mikiki）

■送POPO立體造型電話座

Mikiki送出POPO立體造型電話座（圖二）予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲禮品一份。截止日期：7月16日，送禮詳情刊於報章。

[Happy PaMa 教得樂 第249期]