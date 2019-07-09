遊戲篇﹕玩轉嘉年華兼做善事

巨型夾公仔機「Aliens: Oooohh the Chosen Ones」需花一枚金色代幣。各位夾公仔達人一定要看準目標，才能把可愛的三眼仔「拯救」出來！（黃志東攝）

粉絲可於嘉年華捐款$100，換取Our Toy Stories「通行證」一本及遊戲代幣一套，通行證亦可登入pass.harbourcity.com.hk免費登記換領。玩完每個遊戲後，可在通行證蓋上不同印章，連同集齊海港城各處共22款紀念章及完成網上登記，即可換領限量版《反斗奇兵4》拼圖一套，數量有限，送完即止。（黃志東攝）

【明報專訊】在海港城海運大廈露天廣場入口，已見到胡迪、巴斯光年及彈弓狗立體雕像迎接大家。這裏除了有多個拍照熱點，如牧羊女寶貝、勁爆公爵、翠絲及三眼仔等角色雕像，還有多個憑代幣參加的遊戲，包括「Forky: Get Me Outta Here」拯救新朋友小叉、「Gabby Gabby: I Love You」擲豆袋、「Potato Heads: Fix Me Please」為薯蛋頭先生及太太重新裝扮等。離開前別忘了在巨型夾公仔機中把三眼仔夾回家！至於另一個地點海運觀點（新擴建大樓頂層）亦有兩款富有動感的遊戲「Bo Beep: I'm in Charge」拯救三眼仔和「Duke Caboom: Kart Race」賽車場，最適合好動的小豆丁。

■日期：即日至8月4日

遊戲時間：

上午11:00至晚上8:00，海運觀點至晚上7:00

參加方法：

大部分遊戲需要一個銀代幣，即場捐款$100可換領5個銀代幣、一個金代幣及一本Our Toy Stories「通行證」；捐款$40可換領兩個銀代幣。活動所得收益將全數捐予救世軍

[Happy PaMa 教得樂 第249期]