遊戲篇﹕玩轉嘉年華兼做善事

【明報專訊】在海港城海運大廈露天廣場入口,已見到胡迪、巴斯光年及彈弓狗立體雕像迎接大家。這裏除了有多個拍照熱點,如牧羊女寶貝、勁爆公爵、翠絲及三眼仔等角色雕像,還有多個憑代幣參加的遊戲,包括「Forky: Get Me Outta Here」拯救新朋友小叉、「Gabby Gabby: I Love You」擲豆袋、「Potato Heads: Fix Me Please」為薯蛋頭先生及太太重新裝扮等。離開前別忘了在巨型夾公仔機中把三眼仔夾回家!至於另一個地點海運觀點(新擴建大樓頂層)亦有兩款富有動感的遊戲「Bo Beep: I'm in Charge」拯救三眼仔和「Duke Caboom: Kart Race」賽車場,最適合好動的小豆丁。

■日期:即日至8月4日

遊戲時間:

上午11:00至晚上8:00,海運觀點至晚上7:00

參加方法:

大部分遊戲需要一個銀代幣,即場捐款$100可換領5個銀代幣、一個金代幣及一本Our Toy Stories「通行證」;捐款$40可換領兩個銀代幣。活動所得收益將全數捐予救世軍

