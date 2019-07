家教明言：I can do this all day

【明報專訊】漫威系列電影Avengers,美國隊長金句「I can do this all day」廣為人知。由他還是一個孱弱小兵到成為超級英雄,每次被擊倒都重新站起來,I can do this all day,人生永不言敗。

香港十分重視智育發展,學生求學總擺脫不了分數的枷鎖,分數決定人生這個包袱,往往使孩子及家長忽視生命成長的面向。堅毅忍耐重要嗎?在解答這個問題之前,讓我們先看看史丹福大學米歇爾博士在1966年開始對幼兒進行的史丹福棉花糖實驗(Stanford Marshmallow Experiment)。

在實驗中,小孩子可以選擇即時得到棉花糖,又或者選擇等待約15分鐘後得到雙倍的獎勵。研究發現,能為更多的獎勵堅持忍耐更長時間的小孩,通常具有更好的人生表現。生命的態度更能決定我們成長後的深度。

堅毅忍耐 為獲更美好結果

就算再好條件的家庭,也不能保護孩子一生無災無難,困難從來是人生形影相隨的朋友,如果年輕人遭到困難時便輕言放棄,就等不及往後人生所出現的風光明媚。是什麼使我們在困難時生出忍耐?在以上的實驗有很重要的啟示,忍耐是為了得到最終更美好的結果!

荷馬史詩中的西西弗斯是人間足智多謀的人,希臘神話故事中,他的結局是每天要把沉重大石頭推到山上,之後就把石頭推向地下,隔天他又再到山下重複這個懲罰,為什麼是懲罰?因為這舉動沒任何意義。同樣是推移大石,中國故事中的愚公移山則有意義得多。老人家因大山阻路堅持要移走大山,鄰人鄉里多番勸告無用只好嘲笑他為愚蠢老伯,但因着移山背後的高尚目的使他心志堅定,就算一代不行有二代,二代不行還有下一代,只要不忘初心,堅毅面對、迎難而上,困難總有迎刃而解的一天。

黑人民權領袖馬丁路德金曾言「如果不能飛翔,那麼請你快跑;如果不能快跑,那麼請你慢走;如果不能慢走,那麼請你匍匐前進,無論在何種景况,總要保持前進的方向。」

窮則獨善其身 達則兼濟天下

孩子成長中難免有波折失望,但正如孟子名言「窮則獨善其身,達則兼濟天下」,身在逆境時就別忘記修養自身,磨練出更好的自己,待困難過後又會是一番好風景;當遇到順境時,則別忘記我們的存在是要貢獻社會,以天下之事為己任。

我相信,這種最基本、柔韌的堅持,會變成甚具感召的力量,於是在Avengers電影終局之戰中,由美國隊長喊出「avengers assemble」才會感動每位影迷。方法總比問題多,家長們請跟孩子一起擇善固執,體會因盼望而生的堅毅忍耐,無論遇到的難關有多大,明天是好的,「we can do this all day」!

作者簡介:全國十優機械人教練,多年推動創意及STEM教育;近年於任職學校發展繪本及家長工作,希望把創意融入親子教育,讓孩子和家長共繪美麗溫柔的天空。

文﹕鄭家明(基督教宣道會宣基小學家長教育主任)

